خاتماً جولته الخليجية.. الأمير محمد بن سلمان يغادر الكويت

خاتماً جولته الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي، غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الجمعة، الكويت.

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وكان ولي العهد قد وصل هناك قبل ساعات، في محطته الأخيرة قادماً من البحرين.

واستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم انتقل إلى قصر بيان، فاستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما قلّد أمير الكويت ولي العهد السعودي قلادة "مبارك الكبير ووسام الكويت".

وتركزت الزيارة على التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد المواقف في القضايا الإقليمية والدولية.

ثالث زيارة

فيما تعد هذه الزيارة الثالثة لولي العهد السعودي إلى الكويت، بعد زيارته الرسمية الأولى في مايو 2015، والثانية في 30 سبتمبر 2018.

فقد زار ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، السعودية في الأول من يونيو الماضي (2021) في أولى زياراته الرسمية عقب تزكيته وليا للعهد في السابع من أكتوبر 2020، وذلك تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان.

كما وقعت الكويت والسعودية عام 2018 محضر إنشاء مجلس التنسيق الكويتي - السعودي الذي يعتبر انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين.

وتزامناً مع الزيارة، نظمت غرف تجارة وصناعة الكويت واتحاد الغرف التجارية السعودية، ملتقى الأعمال الكويتي السعودي بمشاركة من جهات حكومية وخاصة وأصحاب الأعمال في البلدين.

واستعرض الملتقى المناخ الاستثماري في الكويت ورؤية الكويت 2035، فيما قدم الجانب السعودي عرضا حول فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والمياه وفرص الاستثمار العقاري في المملكة، إضافة لورقة عمل عن التكامل الخليجي في مجال الصناعات الكيميائية.

كما شهد الملتقى توقيع 6 اتفاقيات شراكة ثنائية بين شركات سعودية وكويتية في مجالات التصنيع والطاقة والإنشاءات الهندسية والمقاولات.

جولة خليجية

وبدأ الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء الماضي، جولة خليجية استهلها بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.









ولي العهد السعودي في الكويت ولي العهد السعودي في الكويت الأمير محمد بن سلمان يصل الكويت ولي العهد السعودي وملك البحرين (واس) الأمير محمد بن سلمان يغادر البحرين(واس)

كما زار لاحقاً الإمارات العربية المتحدة، حيث شدد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على أهمية العلاقة بين البلدين، وقدم إلى ولي العهد السعودي "وسام زايد" من الدرجة الأولى.

والأربعاء، زار قطر حيث ترأس مع أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي القطري. وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.







الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد في قطر الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد أبو ظبي - الإمارات الأمير حمد بن سلمان والشيخ محمد بن راشد في دبي - الإمارات الأمير محمد بن سلمان وسلطان عٌمان هيثم بن طارق في مسقط

وفي زيارته للبحرين، الخميس، أكد البلدان على تعزيز العلاقات وتطوير التعاون الاستراتيجي، كاشفين عن تطابق المواقف تجاه مجمل القضايا الدولية والإقليمية، إلى أن غادرها اليوم واصلاً الكويت.

يشار إلى أن هذه الجولة الخليجية استبقت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين، التي ستعقد الشهر الحالي في الرياض.