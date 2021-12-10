صاحب "رجال ألمع" يرحل.. وفاة الأديب السعودي أحمد مطاعن

رحل الأديب والشاعر "أحمد مطاعن" مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 94 عاما، بعد أن أثرى المشهد الثقافي في منطقة عسير والسعودية بإبداعاته الشعرية والأدبية.

ونعى نادي أبها الأدبي، الأديب مساء أمس عبر "تويتر"، قائلا: "ينعى رئيس ومجلس إدارة نادي أبها الأدبي إلى أدباء ومثقفي منطقة عسير والمملكة، الأستاذ الأديب الوالد أحمد بن إبراهيم مطاعن الذي وافاه الأجل هذه الليلة.. رحمه الله رحمة واسعة، وأحسن العزاء لأهله ومحبيه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ينعى رئيس ومجلس إدارة نادي أبها الأدبي إلى أدباء ومثقفي منطقة عسير والمملكة الأستاذ الأديب الوالد أحمد بن إبراهيم مطاعن الذي وفاه الأجل هذه الليلة..

رحمه الله رحمة واسعة، وأحسن العزاء لأهله ومحبيه..

إنا لله وإنا إليه راجعون.. pic.twitter.com/KidADpubrJ — أدبي أبها (@adabiabha) December 9, 2021

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"انطفأت شمعة"

فيما حمل وسم #أحمد_مطاعن على تويتر، تعازي الأدباء والكتاب. حيث نعاه حفيده قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، جدي وحبيبي أحمد مطاعن، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعنا به وبمن نُحب في جنات النعيم يا رب العالمين".

كما غرد الإعلامي عبد الله آل عبيد، كاتبا: ‏ينعى الأدب هذا الصباح وفاة شيخه أحمد بن إبراهيم آل مطاعن عن عمر تجاوز الـ 94 عاماً، أحد رواد الحركة الثقافية بالمملكة ونائب رئيس أدبي أبها، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، العزاء لأسرته ومحبيه والمشهد الثقافي عامة.

كذلك، غرد محمد الحربي قائلا: وانطفأت شمعة.. رحل الوالد الشيخ الأديب الكبير ‎#أحمد_مطاعن إلى ذمة الله.. رحمه الله وغفر له وثبته وأكرم منزله ورفع منزلته ورزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم

فيما كتب الأديب علي فايع: ‏صحوت اليوم على رسائل الزملاء، صحوت على خبر وفاة الأديب ‎#أحمد_مطاعن، الأديب الذي قال إنّ العناية بالحرف والكلمة رسالة الأوفياء والأصفياء، مات وفياً للناس والكلمة والحرف.

من هو أحمد مطاعن؟

أحمد بن إبراهيم مطاعن بن أحمد، ولد عام 1345هـ/1927م في أبها، وحصل على الشهادة الابتدائية عام 1360 هـ، وكفاءة معهد المعلمين، ودورات إدارية بمعهد الإدارة.

بدأ حياته العملية بمحرر شرطة أبها عام 1372هـ، وانتهت برئاسة بلدية أبها 1405هـ، كما كان نائباً لرئيس نادي أبها الأدبي، ولجنة أصدقاء المرضى، وعضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف، ومجلس منطقة عسير، ولجنة التنشيط السياحي.

من دواوينه الشعرية: دورة الأيام 1411هـ، ومن مؤلفاته: كتاب رجال ألمع: الأرض والإنسان والتاريخ.