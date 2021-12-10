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سلمان خان من السعودية: أتطلع لتصوير فيلم بالمملكة

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سلمان خان خلال المؤتمر الصحفي

سلمان خان من السعودية: أتطلع لتصوير فيلم بالمملكة

حفل خان يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض

العربية.نت - عماد الحكمي

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أعرب النجم الهندي سلمان خان عن سعادته المطلقة بتواجده في المملكة العربية السعودية، مشاركاً في أول عرض يقدمه نجوم من بوليوود ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

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كما أشاد بالتغيرات التي تشهدها السعودية والفعاليات الضخمة التي يشهدها موسم الرياض.

وأثنى أيضاً على التغيير الكبير الذي شهدته المنطقة الشرقية، بعدما زارها وأعرب عن سعادته بالتطور العالمي الذي تعيشه المملكة، مؤكداً أن السعوديين شعب مبتسم، ولا يوجد أجمل من السعادة التي يراها في وجوههم.

كذلك شدد على تطلعه للمشاركة بفيلم سينمائي يتم تصويره بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه سيشكل العلامة الفارقة في حياته الفنية، لما تملك المملكة من تجانس ثفاقات.

حين وصول سلمان خان مقر المؤتمر الصحفي
حين وصول سلمان خان مقر المؤتمر الصحفي

من جهتها، أوضحت النجمة شيلبا شيتي من فريق خان، أنها تشعر بالسعادة الغامرة والكبيرة لمشاركتها بفعاليات موسم الرياض 2021.

وقالت: "هذا الحضور هو الأول لي داخل المملكة، وسأحدث الجميع عن الجمال والتطور المذهل الذي شاهدته في المملكة، وفعاليات موسم الرياض".

المؤتمر الصحفي الخاص بمشاركة سلمان خان في موسم الرياض
المؤتمر الصحفي الخاص بمشاركة سلمان خان في موسم الرياض

يشار إلى أن الحفل الفني الذي يقام، الجمعة، للنجم سلمان خان ضمن فعاليات الموسم للحفلات الغنائية العالمية هذا العام بالمسرح العالمي في منطقة بوليفارد بلس، المجاورة لمنطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض هذا العام.

ويعد خان نجماً من الصف الأول في بلاده الهند، ويعرف بلقب "بهاي" بمعنى الأخ الأكبر، وهو أحد أكثر الفنانين إنتاجاً في "بوليوود"، إذ تقدر أفلامه بما يفوق 107 أفلام.

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