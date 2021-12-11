السعودية.. ضبط حالات تمطيط وحقن في مزايين الإبل

ضبط نادي الإبل السعودي، حالات عبث متعمدة خلال منافسات مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل، في دورته الحالية، وطالت الحالات المضبوطة، فئة مفاريد بكار، ومجاهيم، بواقع 4 حالات تمطيط، وحالة واحدة هرمون، كما كانت هناك حالات عبث آخرى تم كشفها في فئة قعدان (حق، لقي، وجذع)، ومجاهيم، وضبطت حالة واحدة حقن الرأس (العرنون وجانبي الأنف)، إضافة إلى عبث في فئة (جل مهجنات) بمعدل حالة واحدة، وحالات عبث في فئة كأس النادي مجاهيم بمعدل 27 حالة تمطيط، و16 حالة حقن.

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عقوبات صارمة

إلى هذا، تم استبعاد التلاد 43 فردية من شوط المجاهيم، نتيجة اكتشاف العبث بها من قبل اللجنة المختصة بالعبث، وفرضت عقوبات صارمة بحق المتلاعبين كتربيط الأسبال بمطاط، أو ما شابه ذلك، بهدف حدوث احتقان فيها، الأمر الذي يجعلها أكبر من حجمها الطبيعي، إلى جانب "الرص"، وهو الضرب بمادة بلاستيكية في الأسبال، لإحداث الالتهاب والاحتقان، ما يجعل حجمها أكبر.

ويعرف العبث في الإبل بأنه أي ممارسات أو عمليات تجري لها بأغراض تجميلية، تساعد على التناسق للشكل الظاهري للإبل، وذلك لاتباع مقاييس الجمال المناسبة. و"التمطيط" هو حالة عبث يتم خلالها سحب البراطم السفلية والعلوية للفردية لزيادة طولها، بهدف لفت نظر لجنة التحكيم.