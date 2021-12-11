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فيديو من تبوك.. سرق سيارة وأطلق النار على رجال الأمن

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فيديو من تبوك.. سرق سيارة وأطلق النار على رجال الأمن

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة

العربية.نت - نادية الفواز

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تمكنت القوى الأمنية في منطقة تبوك، شمال غرب السعودية، من إلقاء القبض على مواطن بعد أن سرق سيارة وفر بها مطلقا النار على الشرطة.

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ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة لحظة محاصرة مطلق النار من قبل رجال الأمن بعد ملاحقته، وانتشر بشكل واسع على وسائل التواصل.

فيما أشاد العديد من السعوديين على تويتر، بالرد الأمني السريع لرجال الشرطة، عقب وقت قصير من وقوع الحادثة، والقبض على الجاني وتحييد خطره بسرعة قصوى.

في حين أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، في بيان أمس، أن دوريات الأمن تمكنت من القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن من سلاح ناري بحوزته أثناء متابعته بعد سرقته مركبة والهرب بها، ما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره على المارة، والقبض عليه وضبط السلاح.

كما أضاف أن إجراءات الاستدلال الأولية بينت أنه من أصحاب السوابق ومطلوب في قضايا جنائية، لافتا إلى أنه أوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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