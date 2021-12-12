القبض على متعمدي حادث تصادم على طريق سريع في مكة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوثق قيام شخص بصدم مركبة أخرى، باشر مرور العاصمة المقدسة الحادث بتاريخ 2 / 5 / 1443 هـ، واستكمل الإجراءات النظامية الأولية في حينه.

وعلى إثر انتشار المقطع تمت إجراءات التقصي حوله واستدعاء أطرافه من قبل مرور العاصمة المقدسة، والتحقيق معهم، وهم مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية، حيث ثبت أن الحادث مفتعل باتفاق بينهم، وجرى إحالتهم للشرطة بحكم الاختصاص لوجود قضايا جنائية تمثلت في الصدم العمد والتحايل على التأمين، وجريمة معلوماتية بتوثيق ونشر الفيديو، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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ورصد مقطع فيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام قائد مركبة بصدم آخر عمداً على طريق سريع في السعودية، وأظهر الفيديو صدم المركبة من الخلف حتى فقد قائدها السيطرة عليها، وانحرف باتجاه الرصيف، وانقلبت المركبة على جانبها للحظات ثم استقرت في الاتجاه المقابل من الطريق.

وأثار الفيديو غضب متداوليه مطالبين بالقبض على قائد المركبة الذي تعمد صدم الآخر.