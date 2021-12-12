عام القهوة 2022.. 30 دولة تجتمع في الرياض لعرض منتجاتها

مع قرب انطلاقة عام القهوة السعودية 2022، حضرت في الرياض 30 دولة بمشاركة 300 شركة عالمية متخصصة بإنتاج أنواع البن، لتعرض أكثر من 10 منتجات، في فعاليات "معرض القهوة والشوكولاتة الدولي السابع" المُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأكد مختصون أن شرب القهوة في السعودية يعد إرثاً تاريخياً وثقافياً منذ القدم، ويدل على قيم نبيلة يتميز بها الإنسان السعودي كالكرم وحسن الضيافة، إذ كانت القهوة ومازالت جزءاً أساسياً في أي لقاء أو اجتماع بين أفراد المجتمع في السعودية.

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أفضل أنواع القهوة في العالم

وتنتج السعودية في جنوبها أفضل أنواع القهوة في العالم، ويعتني المزارعون السعوديون بأشجار البن للحصول على أفضل محاصيل القهوة وأجودها، وتسويقها محلياً ودولياً، لذا جاء إطلاق وزارة الثقافة السعودية على 2022 بعام القهوة السعودية، انطلاقاً مما تحمله القهوة السعودية من خصوصية في المجتمع، في كل مراحل إنتاجها، زراعةً وتحضيراً وتقديماً، والتي قد لا تتوفر بنفس الكيفية في أي بلدٍ آخر، حيث تنتج السعودية البن الخولاني في جنوبها، كما تُحضّر القهوة بلون ومذاق مختلفين في كل منطقة من مناطقها، وتقدم للضيوف بطرق وأساليب متعددة، ما يمنح القهوة السعودية خصوصيتها، وعمقها الثقافي الفريد.

البُن العربي

المزارع والمهتم بزراعة البُن، يحيى الخالدي، يقول لـ"العربية.نت": يُعد البنّ العربي من أفضل وأجود أنواع البن في العالم، ويحمل مسميين في السعودية، وهو البن الخولاني ويتم زراعته في محافظة الداير وفيفا وهروب والعارضة والريث، بينما الآخر يطلق عليه البن الشدوي وهو نسبة إلى جبل شدا في الباحة".

وأضاف الخالدي "تعتبر مزرعة والدي في الداير بني مالك أقدم مزرعة بن في السعودية، فيها أكثر من 2000 شجرة بن تنتج أكثر من 2 طن سنوياً من أجود أنواع البن في العالم بشهادة المختصين، وبها شجرة بن معمرة تعد الأقدم في السعودية يتجاوز عمرها أكثر من 120 عاماً.

بذور البُن

وأبان الخالدي أن بذرها نية، وتأخذ وقتا يصل من 45 يوما إلى ثلاثة أشهر حتى تنبت، ومن ثم يتم نقلها إلى موقع يطلق عليه "المراكن" قبل غرسها في المزرعة في فترة تمتد من 6 أشهر إلى سنة، وتكثر زراعة البن بشكل واسع في المحافظات الجبلية في منطقة جازان، وتعد الداير هي الأكثر إنتاجاً بحوالي 70% من محصول البن في السعودية.

وأضاف: "تضاعف عدد أشجار البن في السنوات الأخيرة في السعودية، نظير التشجيع والدعم الذي يلقاه المزارع، حتى أصبح هناك مزارع نموذجية للبن، حتى حدثت نقلة نوعية في زراعة البن وإنتاجه باستخدام أحدث الأساليب الزراعية للارتقاء بالمنتج في جميع المراحل من مرحلة غرس شجرة البن ورعايتها إلى جني المحصول وتجفيفه وتحميصه.