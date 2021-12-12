توطين 43% في مهنة صيد الأسماك في السعودية خلال عام

انطلق برنامج توطين مهنة صيد الأسماك في السعودية قبل عام، بدعم مباشر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، مستهدفاً 3692 مواطناً ومواطنة، وحقق إنجازاً سريعاً خلال هذه الفترة بوصوله إلى توطين 1577 صياداً (43% من المستهدف).

هذا وقد قام البرنامج الوطني بتبني خطة استراتيجية ومبادرات عدة تهدف إلى مساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفاءة الأداء وصناعة رواد الأعمال، وتطوير وتسويق إنتاج مستدام عالي الكفاءة، وذلك إسهاماً منها في تنمية المناطق الريفية وإيجاد فرص لأبنائها وبناتها ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

مادة اعلانية

محققاً تأهيل 560 مواطنا – المرحلة الأولى، وتسجيل 1577 صيادا ومستهدفا بالمهن الحرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، وتوفير وتجهيز 168 مركب صيد مجهز بأحدث المواصفات العالمية التي تراعي طبيعة العمل داخل البحر، حيث من المهم تحقيق واستدامة الكفاءة العالية لعمل الصيادين داخل البحر.

تمكين السعوديين من العمل داخل البحر

وقدمت 100 من سيارات النقل المجهزة لنقل المنتجات السمكية من نقاط توزيع إلى أخرى مع مراعاة جودة وسلامة وصحة المنتجات السمكية، ووضعت تشريعات وسياسات تضمن تمكين السعوديين من العمل داخل البحر، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالمناطق المختلفة، إضافة إلى حوكمة كاملة وشاملة لأعمال الجمعيات التعاونية.

كما جهزت منافذ لبيع المنتجات السمكية (شاحنات متنقلة - مطعم للمنتجات السمكية)، ووفرت عددا من المراكز والتي تقدم خدمات الصيانة وقطع غيار المراكب الكبيرة والصغيرة بمواصفات وتقنيات حديثة وعالمية (شاحنة متنقلة لصيانة قوارب الصيد)، وعدد من المراكز التي تقدم الخدمات اللوجستية للصيادين (شاحنات متنقلة لتزويد قوارب الصيد بالوقود)، وعدد من المراكز والتي تقدم الخدمات اللوجستية للصيادين (حاويات متنقلة لصنع الثلج).