فيلم سعودي ينافس 15 فيلماً عالمياً في جوائز البحر الأحمر السينمائية

اقتحم الفيلم السعودي "تمزُّق" قائمة الأفلام المرشحة للفوز بمسابقة البحر الأحمر الرسمية، منافساً 15 فيلماً عالمياً، ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي انطلق الأسبوع المنصرم بمشاركة 138 فيلمًا من 67 دولة.

وأوضح بطل فيلم "تمزُّق" فايز بن جريس، في حديث إلى "العربية.نت"، أن القصة تدور حول امرأة سعودية حامل، وعليها فك رموز الواقع والخروج من حالة الأحلام والأوهام ومواجهة الموت، قبل أن يصل القاتل لينال منها ومن عائلتها ، وعليها مواجهة حياتها وذاكرتها الممزقة قبل مواجهة واقعها.

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وأبان بن جريس أنه فخور بترشح الفيلم للفوز بإحدى جوائز المهرجان، وفكرة الفيلم مبتكرة من إخراج حمزة جمجوم، وإنتاج سعودي مشترك مع رومانيا والمملكة المتحدة.

إلى ذلك، حرص المهرجان على دعم السينما السعودية من خلال عرض 26 فيلما، منها 24 في قسمي "سينما السعودية الجديدة"، حيث ستعرض 7 أفلام طويلة و17 فيلمًا قصيرًا من صناعة مبدعي ورواد موجة السينما الجديدة، التي تتسم بالجرأة والانطباعية، وتجسد روح العصر.

وكرم المهرجان "هيفاء المنصور" المخرجة والمنتجة السعودية اعترافًا بإنجازاتها ودورها الريادي، في دعم المرأة من خلال أعمالها المحلية والعربية والعالمية، كما وسيعرض لها خلال المهرجان فيلم "وجدة" الذي أنتج في 2012 في قسم "روائع البحر الأحمر"، ويعد أول فيلم سينمائي طويل يصور في السعودية ونال جوائز عالمية عدة.

وأكّد إدوارد وينتروب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على أن: أهمية برنامج (سينما السعودية الجديدة) تكمن في اكتشاف المواهب، وعرض أعمال تعبّر عن النشاط والحراك الذي يشهده المجتمع السعودي، والاحتفاء بجيل جديد من المواهب القادرة على تقديم أساليب سينمائية فريدة ومبتكرة.