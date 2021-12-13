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الداخلية السعودية: القبض على 5 أشخاص هربوا من مركز ضبط أمني

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الداخلية السعودية

الداخلية السعودية: القبض على 5 أشخاص هربوا من مركز ضبط أمني

تمكنت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية من القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من مركز للضبط الأمني في الظهران

العربية.نت - نادية الفواز

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تمكنت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية من القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من مركز للضبط الأمني في الظهران.

وتناول حساب وزارة الداخلية على "سناب" مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شخص يقوم بتصوير دورية أمنية، إثر استيقاف الدورية قائد مركبة وبرفقته 4 أشخاص جميعهم مواطنون هربوا من مركز للضبط الأمني في الظهران بالمنطقة الشرقية بتاريخ 6/5/1443 للهجرة، وعكس قائد المركبة السير مما أدى إلى احتراق مركبتهم بسبب السرعة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه "بتفتيش المركبة عثر بداخلها على مواد مخدرة ومواد خاضعة للتداول الطبي وممنوعات"، لافتا إلى أنه "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتسليمهم لجهات الاختصاص".

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