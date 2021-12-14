.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأمير محمد بن سلمان يستقبل الوفود المشاركة بالقمة الخليجية

  • الخط
محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان - من الاستقبال

الأمير محمد بن سلمان يستقبل الوفود المشاركة بالقمة الخليجية

القمة تنطلق برئاسة المملكة وحضور قادة دول مجلس التعاون أو من يمثلهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصلت الوفود المشاركة بالقمة الخليجية الـ42، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.

تركيز على المستقبل والأمن.. الرياض تحتضن القمة الخليجية الخليج العربي تركيز على المستقبل والأمن.. الرياض تحتضن القمة الخليجية

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد ممثل سلطنة عُمان، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في القمة الخليجية في الرياض.

كما استقبل أيضاً الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأيضاً ملك البحرين حمد بن عيسى.

وتنطلق القمة اليوم في قصر الدرعية، شمال الرياض برئاسة المملكة، وحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.

وبحسب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، فإن هذه القمة تعقد في وقت دقيق، إذ تواجه المنطقة العديد من التحديات رغم وجود الكثير من الفرص في الوقت عينه.

كما أوضح الوزير في مؤتمر صحافي سابق عقد قبل يومين، أن القادة سوف يناقشون مواضيع حساسة تتعلق بالأمن الإقليمي، مع التركيز على المستقبل، وكيفية تعزيز أواصر التعاون، لاسيما فيما يتعلق بالمجال التنموي والاقتصادي، لدفع مسيرة الخليج الموحدة للأمام بما يعزز الفائدة لشعوب الخليج.

تعزيز التعاون

من جانبه، أشار أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، إلى أن القمة ستعمل على تعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، لاسيما مع بدء مجلس التعاون العقد الخامس من مسيرته نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل توجيهات قادة المجلس.

ولي العهد مع الشيخ محمد بن راشد
  • ولي العهد مع الشيخ محمد بن راشد
  • مع ولي عهد الكويت
2 صور
ولي العهد مع الشيخ محمد بن راشد
ولي العهد مع الشيخ محمد بن راشد
مع ولي عهد الكويت
مع ولي عهد الكويت

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان اختتم قبل نهاية الأسبوع الماضي، جولة خليجية بدأها من سلطنة عمان، فالإمارات، مرورا بقطر والبحرين، وصولا إلى الكويت، من أجل التأكيد على أهمية تضامن دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية.

وأكدت البيانات الختامية في الدول الخمس على تعزيز التعاون بين دول المجلس، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير اقتصاداتها وتحقيق الرؤى الخليجية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم جريمة الأردن.. تفاصيل صادمة ترويها عائلة مريم
قصة حصول قصة حصول "فيسبوك" على حقوق ملكية اسمها الجديد "ميتا بلاتفورمز"
الأكثر قراءة
التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة التحالف: عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة
الأمير محمد بن سلمان يستقبل الوفود المشاركة بالقمة الخليجية الأمير محمد بن سلمان يستقبل الوفود المشاركة بالقمة الخليجية
ولي العهد السعودي: مستمرون بتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ولي العهد السعودي: مستمرون بتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة
السعودية.. منتزهات الغضا تدخل غينيس للأرقام القياسية السعودية.. منتزهات الغضا تدخل غينيس للأرقام القياسية
شرطة جازان تقبض على 3 أشخاص.. لإيوائهم 36 مخالفاً شرطة جازان تقبض على 3 أشخاص.. لإيوائهم 36 مخالفاً
"تأكيد على مواجهة التحديات".. القمة الخليجية تختتم أعمالها
قبل أن تذهب
استعدادات أميركية لبدائل فشل العودة للاتفاق النووي.. هل ضيعت طهران فرص تجنب العقوبات؟
استعدادات أميركية لبدائل فشل العودة للاتفاق النووي.. هل ضيعت طهران فرص تجنب العقوبات؟
اكتشف المزيد