الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث غير المادي

أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن تسجيل الخط العربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، مقدماً شكره للدول العربية التي شاركت في الملف مع السعودية.

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بدورها، أوضحت وزارة الثقافة، أنه تم تسجيل عنصر "الخط العربي" بقيادة سعودية، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وأضافت أن المملكة قـادت بالتعاون مع 15 دولة عربية، تحت إشراف منظمة "الألكسـو"، الجهود المشتركة في تسجيل عنصـر "الخط العربي/ المعارف والمهارات والممارسـات"، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو.

خطوة هامة

وذكرت الوزارة أن تسجيل الخط العربي في اليونسكو، أتى‬⁩ ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة الثقافة‬⁩ و⁧‫هيئة التراث‬⁩ واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

يشار إلى أن هذه الخطوة (إدراج الخط العربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو)، ستسهم في تعزيز فنون الخط لدى المجتمعات المحلية.