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"تأكيد على مواجهة التحديات".. القمة الخليجية تختتم أعمالها

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من القمة

"تأكيد على مواجهة التحديات".. القمة الخليجية تختتم أعمالها

المشاركون شددوا على أهمية تعزيز دور المرأة والشباب

دبي - العربية.نت

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اختتمت القمة الخليجية الـ 42 أعمالها في الرياض، مساء الثلاثاء، في قصر الدرعية، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم.

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وفي البيان الختامي، أكدت القمة على أهمية التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما شددت على ضرورة تعزيز دور المرأة والشباب.

ولفتت إلى مكانة العمل الجماعي الهامة لمواجهة كافة التحديات.

كذلك رأى البيان، أن أي هجوم على دولة عضو في المجلس سيعتبر هجوما ضد جميع الأعضاء فيها.

"كل لا يتجزأ"

في حين اعتبر نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات.

وأشاد بنتائج جولة ولي العهد السعودي الخليجية الأخيرة.

الأمير محمد بن سلمان استقبل الوفود المشاركة

يشار إلى أن الوفود المشاركة بالقمة الخليجية الـ42، كانت وصلت مساء الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وكان باستقبالهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

فقد وصل نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد ممثل سلطنة عُمان، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في القمة الخليجية في الرياض.

كما استقبل الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأيضاً ملك البحرين حمد بن عيسى.

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