السعودية.. هذه الحالات مستثناة من فحص PCR

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج السعودية من اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".