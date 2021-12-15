.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. هذه الحالات مستثناة من فحص PCR

  • الخط

السعودية.. هذه الحالات مستثناة من فحص PCR

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج السعودية من اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة.

النيابة السعودية: غرامة 500 ألف ريال لمن يخفي زيارة دول موبوءة بكورونا اقتصاد فيروس كورونا النيابة السعودية: غرامة 500 ألف ريال لمن يخفي زيارة دول موبوءة بكورونا

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
الأكثر قراءة
التحالف: تدمير مواقع سرية بصنعاء لتخزين المسيّرات والصواريخ التحالف: تدمير مواقع سرية بصنعاء لتخزين المسيّرات والصواريخ
السعودية.. هذه الحالات مستثناة من فحص PCR السعودية.. هذه الحالات مستثناة من فحص PCR
التحالف: تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها التحالف: تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها
قبل 70 عاماً.. هذه قصة أول فيلم سعودي قبل 70 عاماً.. هذه قصة أول فيلم سعودي
السعودية.. أزمة صحية تدخل صالح اللحيدان العناية المركزة السعودية.. أزمة صحية تدخل صالح اللحيدان العناية المركزة
الطباعة على ثوب الكعبة.. من الطباشير إلى الأدوات الحديثة الطباعة على ثوب الكعبة.. من الطباشير إلى الأدوات الحديثة
قبل أن تذهب
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
اكتشف المزيد