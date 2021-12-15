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التحالف: تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها

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من جازان
من جازان

التحالف: تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير صاروخين باليستيين حوثيين أطلقا باتجاه مدينة أبها، مشيراً إلى أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين لاستهداف المدنيين.

وأوضح أن الحوثيين أطلقوا عملية إرهابية أمس من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

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في موازاة ذلك، أفاد التحالف أيضاً بسقوط مقذوف حوثي بمنطقة ـ"أحد المسارحة" في المنطقة الصناعية بجازان.

وأضاف أن المقذوف تسبب بأضرار مادية في 3 ورش صناعية واحتراق 3 مركبات مدنية.

كذلك، أكد أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

استهداف الأعيان المدنية

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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