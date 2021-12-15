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التحالف: تدمير مواقع سرية في صنعاء مرتبطة بنشاط المسيّرات

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Coalition aircraft in Yemen
طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن (أرشيفية)

التحالف: تدمير مواقع سرية في صنعاء مرتبطة بنشاط المسيّرات

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء، تدمير أحد المواقع السرية لميليشيات الحوثي للقدرات النوعية بمديرية أزال بالعاصمة صنعاء بالإضافة إلى تدمير كهفين جبليين تم انشاؤها لتخزين الصواريخ الباليستية.

كذلك، قال التحالف إنه دمّر 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيّرة.

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وأعلن التحالف في وقت سابق، بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وأضاف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.

كما، أوضح أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف أعلن أمس الإثنين، أن عودة ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين سيقابلها تكلفة باهظة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

خسائر بشرية للحوثي

في الأثناء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، مقتل 210 عناصر من ميليشيات الحوثي، بينهم قياديون، في مأرب والجوف.

كما أضاف، في تقرير شبه يومي، أنه نفذ 31 عملية استهداف خلال 24 ساعة الماضية، دمرت 20 آلية عسكرية.

عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)
عناصر من المقاومة الشعبية ورجال القبائل في مأرب (أرشيفية- رويترز)

وكان التحالف نفذ بشكل متقطع خلال الأيام الماضية عدة ضربات ضد الميليشيات التي لم تتوقف منذ أشهر عن استهداف المدنيين وتعريض حياة آلاف النازحين في محافظة مأرب للخطر

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