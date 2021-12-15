السعودية.. أزمة صحية تدخل صالح اللحيدان العناية المركزة

تعرض عضو هيئة كبار العلماء في السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، الشيخ صالح اللحيدان، لأزمة صحية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض، الثلاثاء.

إلى ذلك أبدى المجتمع السعودي ورواد منصات التواصل الاجتماعي الحزن على هذا الخبر. وحمل وسم #صالح_اللحيدان الدعوات بالشفاء العاجل.

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من هو اللحيدان؟

ولد صالح اللحيدان في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وتدرج في عدة مناصب منها عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها، وعضو في رابطة العالم الإسلامي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً.

كما عمل رئيساً للمحكمة العامة بالرياض بين عامي 1964 و1970، وقاضياً للتمييز، وعضواً في الهيئة القضائية العليا عام 1970، ورئيساً لتحرير مجلة "راية الإسلام" التي شارك في تأسيسها، وسكرتيراً وملازماً قضائياً لرئيس البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.