.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. أزمة صحية تدخل صالح اللحيدان العناية المركزة

  • الخط
الشيخ صالح اللحيدان

السعودية.. أزمة صحية تدخل صالح اللحيدان العناية المركزة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

تعرض عضو هيئة كبار العلماء في السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، الشيخ صالح اللحيدان، لأزمة صحية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض، الثلاثاء.

إلى ذلك أبدى المجتمع السعودي ورواد منصات التواصل الاجتماعي الحزن على هذا الخبر. وحمل وسم #صالح_اللحيدان الدعوات بالشفاء العاجل.

المالية السعودية: دخلنا حقبة جديدة للاستدامة بالتخطيط متوسط المدى اقتصاد اقتصاد السعودية المالية السعودية: دخلنا حقبة جديدة للاستدامة بالتخطيط متوسط المدى

من هو اللحيدان؟

ولد صالح اللحيدان في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وتدرج في عدة مناصب منها عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها، وعضو في رابطة العالم الإسلامي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً.

كما عمل رئيساً للمحكمة العامة بالرياض بين عامي 1964 و1970، وقاضياً للتمييز، وعضواً في الهيئة القضائية العليا عام 1970، ورئيساً لتحرير مجلة "راية الإسلام" التي شارك في تأسيسها، وسكرتيراً وملازماً قضائياً لرئيس البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم فنانة مصرية تشكو أولادها: ضربوني وطردوني وسأسجنهم
مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد مقابل المال.. شخص يتلقى 10 جرعات لقاح كورونا في يوم واحد
الأكثر قراءة
التحالف: تدمير مواقع سرية بصنعاء لتخزين المسيّرات والصواريخ التحالف: تدمير مواقع سرية بصنعاء لتخزين المسيّرات والصواريخ
السعودية.. هذه الحالات مستثناة من فحص PCR السعودية.. هذه الحالات مستثناة من فحص PCR
التحالف: تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها التحالف: تدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة أبها
قبل 70 عاماً.. هذه قصة أول فيلم سعودي قبل 70 عاماً.. هذه قصة أول فيلم سعودي
السعودية.. أزمة صحية تدخل صالح اللحيدان العناية المركزة السعودية.. أزمة صحية تدخل صالح اللحيدان العناية المركزة
الطباعة على ثوب الكعبة.. من الطباشير إلى الأدوات الحديثة الطباعة على ثوب الكعبة.. من الطباشير إلى الأدوات الحديثة
قبل أن تذهب
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
ما أهمية بحر الصين الجنوبي ولماذا يتم الصراع عليه؟
اكتشف المزيد