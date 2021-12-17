الأميركي "قاسم" يؤكد مشاركته في مهرجان الصقور 2022

أعلن الأميركي الشهير "قاسم أبوناصر" مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022، وذلك خلال زيارته مهرجان النسخة الحالية التي اختتمت يوم أمس الخميس بمقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال الرياض، وقال في حديثه لـ"العربية.نت": انتظروني العام المقبل، سأكون جاهزاً وأستعد بقوة للمنافسة.

وأبدى رجل الأعمال الأميركي المعروف في الأوساط السعودية والشرق الأوسط، بعد فوزه بالعديد من مسابقات الهجن، إعجابه وسعادته الغامرة بما شاهده في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وطريقة سباق الصقور، مشيراً إلى أن الصقور التي شاهدها في مسابقة المزاين لم ير مثلها من قبل في الجمال.

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وأكد أبوناصر: "الاهتمام الكبير الذي يجده التراث السعودي؛ سواء كان في الصقور أو الهجن، نجح في إخراج هذا الإرث العريق من دائرة المحلية ليعانق آفاق العالمية، حيث شاهدتُ العديد من المشاركين غير السعوديين وغير الخليجيين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وهذا يؤكد أن هذا المهرجان يسير بخطى ثابتة، وسيكون له شأن عظيم في المستقبل القريب.

يذكر أن الأميركي قاسم، خطف الأضواء باقتحامه سباقات الهجن، واستثماره ملايين الريالات في هذا المجال، من خلال فريقه الذي أطلق عليه (سعودي برونكس) قبل أن يبدأ في تحقيق العديد من الانتصارات التي كانت حديث العالم، بحكم أنه أول أميركي يفوز في سباقات للهجن.