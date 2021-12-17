السعودية مشاعل العبيدان تروي تجربة فوزها في رالي حائل

استطاعت بطلة الراليات السعودية "مشاعل العبيدان" الفوز بالمركز الثاني فئة تي 3، ضمن رالي حائل والترتيب الثاني عشر في الترتيب العام، فيما تهدف من مشاركتها إلى التدريب والاستعداد العام، ضمن برنامجها للمشاركة في رالي داكار 2021، والذي سينطلق بعد أقل من شهر في حائل.

4 أيام حافلة بالسباقات المثيرة

وقالت سائقة الرالي العبيدان" في حديثها لـ"العربية.نت": بغض النظر كوني فائزة أم لا، لأنني استمتعت في هذا السباق، وأنا سعيدة جداً بمشاركتي في رالي حائل وعلى أرضنا السعودية، والحمد الله حققت المركز الثاني وكانت الرحلة لمدة 4 أيام حافلة بالسباقات المثيرة، وكانت التضاريس مختلفة ومميزة جداً، ولم نكن نعرف تفاصيل الطريق قبلها، في حين نكتشفها خلال السباق وهو جزء من هذه المتعة.

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وأضافت: تعلمتُ من سباق الراليات الصبر ورسم الاستراتيجيات، حيث دخلتُ هذا العالم من زمن بعيد، فالسباقات من وجهة نظري ليست فقط مغامرة وسرعة، وإنما عالم من التحدي والتميز.

المنافسة في بطولة العالم

وقالت مشاعل العبيدان: شاركت في هذه المسابقة بهدف المنافسة في بطولة العالم بالإضافة إلى الاستعداد لرالي داكار، ويعد رالي داكار أصعب رالي في العالم، حيث نسبة من ينهي السباق 50% من المتسابقين لصعوبتها، فطموحي أن أثبت كفاءتي في مجال الراليات على مستوى العالم.

وفي إطار ذلك نشرت "مشاعل العبيدان" عبر حسابها الرسمي في "الانستغرام" صوراً متنوعة لتتويجها بالمركز الثاني في فئة تي3 في رالي حائل الدولي، آخر جولة من بطولة العالم للكروس كانتري، حامدة الله على هذا الإنجاز، وتوجهت بالشكر للأمير خالد بن سلطان الفيصل على دعمه للراليات.

من هي مشاعل العبيدان

وتعد "مشاعل العبيدان" أول سعودية تحصل على رخصة الدراجات النارية الترابية، وهي حاصلة على ماجستير من الولايات المتحدة الأميركية والترخيص والتدريب في "الستريت بايك" ومن ثم "الديرت بايك"، وكانت قد قررت المشاركة في عالم الراليات احترافيًّا قبل عدة أعوام، وكان "رالي الشرقية" أول رالي تشارك به في السعودية، ولها العديد من المشاركات الوطنية المُرضية في الراليات الصحراوية من خلال المشاركة في داكار الرياض وحائل، وجاءت مشاركتها في المنافسات المختلفة كسائقة في الراليات الصحراوية انطلاقا من حبها للمغامرة والتعلم، بينما تتطلع لصعود السلم تدريجياً لتحقيق ما تطمح إليه وتحقيق هدفها الأكبر في المشاركة في رالي داكار العالمي.

يذكر بأن مشاعل العبيدان كانت قد سجلت اسمها كأول فتاة سعودية وخليجية تشارك في "رالي عالمي" في أوروبا، من خلال مشاركتها منذ عدة أشهر في رالي باخا أراغوان إسبانيا، والذي يُعد خامس جولات بطولة كأس العالم للباها كروس كانتري المنظمة من طرف الاتحاد الدولي لسيارات FIA.