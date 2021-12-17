السعودية.. واجهة محل تسقط وتصيب  5 أشخاص في الخبر

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر سقوط واجهة إحدى المطاعم في مدينة الخبر - شرق السعودية - في الوقت الذي باشرت فيه الجهات الأمنية الموقع.

وفور وقوع الحادثة، وجه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، الجمعة، بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين في حـادثة سقوط الواجهة الأمامية لأحد المطاعم في الخبر.

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كما وجه الأمير، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب الحربي برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من سلامة المبنى الإنشائية بالتنسيق مع أمانة المنطقة.

وكانت الحادثة وقعت مساء الجمعة ونتج عنها إصابة 5 مواطنون منهم 3 نساء ورجل وطفل، في حين كشفت التقارير الطبية تعرضهم لإصابات متفرقة.