بمشاركة بارزة لأبرز نجوم الفن.. مدل بيست يتخطى 180 ألف زائر في أول أيامه

حظي مهرجان مدل بيست، بإقبال كبير من محبي الموسيقى الإلكنترونية في يومه الأول، وبحسب الأرقام الرسمية من المنظمين فقد تخطى عدد زوار المهرجان 180 ألف زائر في أول أيامه، وسط انسيابية عالية في محيط موقع الفعالية وتنظيم كبير داخلها.

انطلق في العاصمة السعودية الرياض مساء الخميس، "ساوند ستورم"، أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط، وبمشاركة أكثر من 200 نجم عالمي، وعروض دولية بمشاركة مؤدين محليين وإقليميين، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويستمر لمدة 4 أيام.

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وأكمل مهرجان "مدل بيست" جاهزيته لاستقبال الجمهور من محبي الموسيقى الإلكترونية من خلال المسارح، (بيغ بيست، داون بيست، دانس بيست، أندروغراوند بيست)، وذلك في منطقة بنبان شمال الرياض.

وشهد اليوم الأول مشاركة عربية لعدد من نجوم الغناء (أليسا، ماجد المهندس، محمد حماقي، راشد الماجد)، إضافة إلى عدد من نجوم الموسيقى الإلكترونية.

وستشكل زيارة مهرجان مدل بيست الغنائي فرصة للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها لا تقتصر على الموسيقى، بل على قائمة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية، ومعارض فن محلية، وعروض ترفيهية على الهواء، ومركبات الطعام (فود ترك) ومطاعم متميزة.

ورحب منظمو مهرجان مدل بيست بجميع المشاركين والحضور من داخل السعودية وخارجها، مؤكدين أن تنظيم هذه الفعالية المهمة يعكس الوزن الذي باتت تشكله العاصمة الرياض على خارطة الفن العالمية.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الرياض مهرجان مدل بيست الغنائي الشهير الذي تُشكل المشاركة فيه حلما وفرحة لجميع محبّي الموسيقى في العالم.

يُشار إلى أن مهرجان مدل بيست سخر كامل الإمكانات، وأحدث الحلول التقنية لضمان تحقيق تجربة استثنائية للحضور.