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تفاصيل جديدة عن رحيل السعودي الشمري شهير منصات التواصل

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جموع غفيرة شيعت الشمري
جموع غفيرة شيعت الشمري

تفاصيل جديدة عن رحيل السعودي الشمري شهير منصات التواصل

توفي في الحادث نفسه ابنة الراحل الشمري، حلا البالغة من العمر 5 أعوام، وطفله الرضيع يوسف (7 شهور)

العربية.نت - حامد القرشي

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شيع أهالي رفحاء شمال السعودية بعد صلاة الجمعة اليوم، جثمان شهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية محمد الشمري، بعد تعرضه لحادث مروري قاتل هو وأسرته، أثناء سفره إلى العاصمة الرياض قادماً من رفحاء، ما أدى إلى وفاته.


وذكر منيف الدليمي، أحد أصدقاء الشهير "الشمري" لـ"العربية.نت"، أن خبر وفاة صديقه نزل عليه كالصاعقة، فهو محبوب لدى الجميع، نظير ما يحمله من أخلاق رفيعة، وتواصل مع الجميع بكل رحابة صدر وابتسامة، وعبر عن بالغ حزنه وألمه الشديد لخبر وفاة صديقه إثر حادث مروري أليم أثناء سفره إلى الرياض.

وأضاف: "توفي في الحادث نفسه ابنة الراحل الشمري، حلا البالغة من العمر 5 أعوام، وطفله الرضيع يوسف (7 شهور)"، مبيناً أن زوجة الراحل ترقد في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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