مشروع وسط جدة.. نقلة نوعية تنتظر بوابة الاقتصاد والسياحة السعودية

أكد مختصون سعوديون بأن إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، عن المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع "وسط جدة" بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل السعودية وخارجه، يعد نقلة اقتصادية نوعية جديدة تنتظر بوابة الاقتصاد والسياحة السعودية، لتتكامل معها منظومة مستهدفات ‫رؤية السعودية 2030‬ وصولاً الى اقتصاد مزدهر ووطن طموح ومجتمع حيوي بجودة حياة عالية.‬

المقومات الاستثمارية

وفي هذا الصدد قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري لـ"العربية.نت": أن مدينة جدة تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية والاقتصادية، ومنطقة لوجستية كبيرة، ولذلك تأتي هذه النظرة الحكيمة لإضفاء الوجهة العالمية لها، وتوظيف إمكاناتها الاستثمارية التي تخلق القيمة المضافة والاستدامة والجذب السياحي، وتوفير المزيد من الفرص الجديدة في مجال الاستثمار، وتوالد والوظائف والكثير من المشاريع المختلفة باستثمارات تصل إلى 75 مليار ريال، خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، حيث يهدف المشروع لصناعة وجهة عالمية في قلب جدة، بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر، تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لمدينة جدة، حيث يستهدف مشروع "وسط جدة" تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة بـ 47 مليار ريال بحلول العام 2030، وسيضم المشروع أربعة معالم رئيسة عالمية هي "دار أوبرا، متحف، أستاد رياضي، الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية"، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية.

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المشاركة في برامج التنمية

وتابع الجبيري: هذا المشروع فرصة كبيرة للقطاع الخاص السعودي نحو تعزيز مشاركته في برامج التنمية والناتج المحلي الإجمالي، كما أنه فرصة مواتية لشبابنا السعودي للانخراط في هذه المشاريع والاسهام في صناعة المستقبل.

وأكد الجبيري، أن هذا المشروع هو امتداد لمنهجية التنوع الاقتصادي المستدام وتعزيز مفاهيم جودة الحياة، حيث سيحظى المواطن والزائر ببيئة جاذبة متنوعة، تلبي كافة الأذواق، ومنها الرياضية والثقافية والتاريخية والفنية.

يذكر أنه جرى تأسيس الشركة المطورة للمشروع "شركة وسط جدة للتطوير" من قبل صندوق الاستثمارات العامة سنة 2019، واعتماد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة ولي العهد السعودي، والتي ستنفذ المشروع على ثلاث مراحل تكتمل الأولى منها بنهاية العام 2027، ليبدأ معها مشروع "وسط جدة" في استقبال سكان جدة وزوارها من داخل السعودية وخارجها، وتعمل الشركة حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ كافة المراحل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.