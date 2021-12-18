.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد نصف قرن من عزف الكمان.. الموت يغيب محمد قاري

  • الخط
محمد قاري
محمد قاري

بعد نصف قرن من عزف الكمان.. الموت يغيب محمد قاري

ذهب محمد قاري إلى النمسا في الثمانينيات وبدأ العزف على الناي والكمان والعود وتعلمها بشكل سريع ومتقن

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

بعد مسيرة ٥٠ عاماً من العزف على الكمان، ودعت الساحة الموسيقية عازف الكمان السعودي محمد أمين قاري الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة، إثر تعرضه لأزمة قلبية في مدينة جدة غرب السعودية، ونعى الراحل العديد من الفنانين والموسيقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر بعضهم صوراً تجمعهم به، داعين له بالرحمة والمغفرة.

الباحث والناقد الفني محمد سلامة، قال للعربية.نت: انتقل إلى رحمة الله عازف الكمان محمد قاري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء قيادته للسيارة، واستطاع التوقف على جانب الطريق دون حصول أي حادث أو تصادم لكنه توفي رحمه الله متأثراً بالأزمة.

وأضاف: امتدت مسيرة قاري لأكثر من ٥٠ عاماً تميز فيها بالعزف الشرقي الممزوج بالغربي، وذهب محمد قاري إلى النمسا في الثمانينيات الميلادية، وبدأ العزف على الناي والكمان والعود، وتعلمها بشكل سريع ومتقن.

السعودية مشاعل العبيدان تروي تجربة فوزها في رالي حائل السعودية خاص السعودية مشاعل العبيدان تروي تجربة فوزها في رالي حائل

بداية المشوار

وقال محمد سلامة: إن بداية مشوار قاري مع العزف كانت في المدينة المنورة، ومن ثم انتقل إلى مدينة جدة وتعاون في العزف مع الفنان داود هارون رحمه الله، وبعد ذلك قرر أن يسافر للنمسا لأجل أن يدرس الموسيقى، وتعلم المعزوفات العالمية وكان يحصل على المرتبة الأولى في الموسيقى، واستمر في دراسته إلى أن حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، ومن ثم عاد إلى السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده تعرف على أطول قمر مكتمل لعام 2021.. وهذا موعده
الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا الصحة العالمية تحذر: كورونا أوميكرون ينتشر بوتيرة أعلى من دلتا
الأكثر قراءة
هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته هذا آخر ما نشره شهير السناب شات في السعودية قبل وفاته
فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع فيديو للحظات الأولى لوفاة محمد الشمري وابنه في حادث مروع
تفاصيل جديدة عن رحيل السعودي الشمري شهير منصات التواصل تفاصيل جديدة عن رحيل السعودي الشمري شهير منصات التواصل
بطل مسلسل بطل مسلسل "رشاش" محمد القس يحصل على الجنسية السعودية
هيئة التراث السعودية تكشف أسراراً جديدة عن هيئة التراث السعودية تكشف أسراراً جديدة عن "قريّة".. أكبر مستوطنة أثرية
بمشاركة بارزة لأبرز نجوم الفن.. مدل بيست يتخطى 180 ألف زائر في أول أيامه بمشاركة بارزة لأبرز نجوم الفن.. مدل بيست يتخطى 180 ألف زائر في أول أيامه
قبل أن تذهب
خبراء: إصرار أردوغان على خفض الفائدة يعرض الاقتصاد لكارثة
خبراء: إصرار أردوغان على خفض الفائدة يعرض الاقتصاد لكارثة
اكتشف المزيد