كاميرا العربية تلتقي بذوي وأبناء مشهور "السوشيال ميديا" محمد الشمري

التقت كاميرا العربية بذوي وأبناء مشهور " السوشيال ميديا" محمدغانم الشمري المنومين في مستشفى رفحاء إثر حادث مروري مروّع شمال السعودية ذهب ضحيته والدهم محمدالشمري واثنين من أبنائه.

وعن صحة أسرة الفقيد قال الجد ناصر براك الشمري، إن زوجته وابنتيه وابنه الكبير فهد ليسوا على مايرام، معربا عن شكره للسلطات وإدارة المستشفى والطاقم الطبي، لافتا إلى أنه سيتم تحويلهم إلى الرياض لمستشفى الحرس الوطني لواصلة علاجهم.

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وعن الإجراءات الطبية أوضح مدير القطاع الصحي في محافظة رفحاء محمد مهيدي النجدي، أنه تم إجراء عمليات جراحية لاثنين من أسرة الفقيد وهما يتلقيان الرعاية الطبية والمتابعة اللازمة.

وشيع أهالي رفحاء شمال السعودية بعد صلاة الجمعة، جثمان شهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية محمد الشمري، بعد تعرضه لحادث مروري قاتل هو وأسرته، أثناء سفره إلى العاصمة الرياض قادماً من رفحاء، ما أدى إلى وفاته.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل واسع بآخر الفيديوهات التي قام بنشرها برفقة أطفاله قبيل وفاته.

وقد نعاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، داعين له بالرحمة والمغفرة. لافتين إلى أنه صاحب أخلاق رفيعة وابتسامة جميلة.