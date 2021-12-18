مزاد لوحات تشكيلية لصالح أطفال السرطان في السعودية

عُرضت لوحات تشكيلية لكبار الشخصيات الفنية للبيع ضمن المزاد الخيري الأول من نوعه في السعودية، بمركز المملكة بمدينة الرياض، على أن يكون ريع بيع اللوحات دعماً لأطفال جمعية سند الخيرية لمرضى السرطان، وجاء المزاد تحت شعار "خيركم يزيد".

وفي هذا الصدد، قالت مساعد مسؤول تنمية الموارد المالية وتطوير المشاريع في جمعية سند الخيرية نوف المحمود لـ"العربية.نت": إن جمعية سند الخيرية سباقة في إقامة المعارض الخيرية، لدعم مواردها واستدامة تقديم خدماتها لمستفيديها، والمزاد الخيري الإلكتروني هو الحدث الأول من نوعه في السعودية، ويقام عن طريق منصة إلكترونية مملوكة لجمعية سند الخيرية، ويذهب ريعه بالكامل إلى برنامج كفالة في جمعية سند الخيرية.

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فكرة المعرض

وأضافت نوف: "جاءت فكرة المزاد الخيري الإلكتروني انطلاقاً من المزاد التي كانت تقيمه الجمعية من خلال فعالية السحور الخيري في شهر رمضان من كل سنة، ولكن بعد أزمة جائحة كورونا وتوقف الفعاليات وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، استحدثت الجمعية فكرة المزايدة الإلكترونية، والتي أتيحت الجمعة وتستمر حتى 21 ديسمبر2021، بحيث تتاح إمكانية شراء الأعمال الفنية إلكترونياً من كافة بقاع العالم.

كبار الفنانين

وأوضحت: "توجد نخبة من كبار الأسماء المشاركين بأعمالهم الفنية، والتي تم اختيارها بناء على معايير خاصة تم وضعها من قبل مقيّمين محليين، ومن بين المشاركين الأمير خالد الفيصل بلوحة "نظرة على الوادي"، والأمير بدر بن عبدالمحسن المشارك بلوحة "قيلولة"، والفنان لؤي الداوود بلوحة "حب"، والفنانة أحلام الشدوخي المشاركة بلوحة "جيل السبعينيات"، إضافةً إلى منحوتات ومجسمات من أعمال الفنان حسين الرمل، فضلاً عن الصور الفوتوغرافية".

وكشفت نوف أن عدد اللوحات المشاركة في المزاد الخيري الإلكتروني 32 لوحة فنية، 23 لوحة منها تم عرضها في المعرض، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال من قبل المهتمين بالشأن الفني للدخول في المزاد المخصص للعمل الإنساني، بالإضافة إلى اقتناء الأعمال الفنية المميزة".

دعم 500 طفل

وأكدت نوف أن الجمعية تدعم من خلال هذا العمل الخيري 500 طفل في برنامج الكفالة، وتستهدف رفع العدد إلى 700 طفل خلال سنوياً، حيث يخدم برنامج كفالة، والذي تم إقراره من قبل الجمعية، أسر أطفال مرضى السرطان المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود من السعوديين وغير السعوديين، وذلك بهدف مساعدة عوائل الأطفال وتقديم خدمات صحية مناسبة للأطفال المرضى".