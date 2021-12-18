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هكذا عرض مصور سعودي جمال الطبيعة في أبوظبي

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جانب من معرض عبدالله الشيخ
أبوظبي

هكذا عرض مصور سعودي جمال الطبيعة في أبوظبي

المصور عبدالله الشيخ: دائماً ما أسعى إلى إبراز معالم الطبيعة ومكامن الجمال التي تحتضنها بلادي الغالية، في المحافل الخليجية والدولية

الرياض - العربية.نت

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في تمثيل للسعودية، شارك المصور السعودي عبدالله الشيخ في معرض التصوير الفوتوغرافي الأول الذي تقيمه "مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية" في دولة الإمارات، في منارة السعديات وهي الوجهة الثقافية في إمارة أبوظبي، والتي تستضيف بعضًا من أشهر المعارض والمنشآت الفنية في أبوظبي.

حيث قدم الشيخ حزمة من الصور تمثّل جمال الطبيعة والتراث ومعالم السياحة في السعودية، والتي جذبت زوار المعرض نظير تمزيها، باستخدامها تقنيات التصوير الاحترافي.

نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب مع عبدالله الشيخ
نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب مع عبدالله الشيخ

وافتتح المعرض عضو مجلس الوزراء الإماراتي، وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، ويوفر المعرض الذي تنظّمه "أبوظبي للإعلام" تجربةً تلقي الضوء على أعمال مصورين محليين وإقليميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قصر مرضية بالأحساء - تصوير عبدالله الشيخ
قصر مرضية بالأحساء - تصوير عبدالله الشيخ



وسبق للشيخ أن نشر تقريراً عن قصر الملك المؤسس عبدالعزيز "قصر مرضية" بالأحساء، في مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، والتي لاقت أصداء واسعة على الصعيد الإعلام السياحي.

وقال المصور الشيخ في حديثه إلى "العربية.نت": "دائما ما أسعى إلى إبراز معالم الطبيعة ومكامن الجمال التي تحتضنها بلادي الغالية، في المحافل الخليجية والدولية، ولعل محافظة الأحساء لها نصيب الأسد من أعمالي، نظير كوني ابنها، والتي عادة ما أركز على مواقع الصور ذات البعد الجمالي والتاريخي، وربما حياة الإنسان في الكثير من العادات والتقاليد التي تبرز تراثنا القديم الذي نعتز فيه".

ميناء العقير التاريخي - تصوير عبدالله الشيخ
ميناء العقير التاريخي - تصوير عبدالله الشيخ

المصور الشيخ فاز بجوائز عدة، أهمها: جائزة النخلة بعيون العالم برعاية سمو الشيخ خليفة بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الأول عام 2021م، وجائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي 2020م بمحور "أبواب" والمركز الأول في مسابقة "مبادرة إثراء المحتوى الإعلامي لليوم الوطني 90 بالأحساء" التي أطلقتها إمارة المنطقة الشرقية.

تصوير عبدالله الشيخ
تصوير عبدالله الشيخ

وكان الشيخ شارك في المعرض الفوتوغرافي بجامعة نبراسكا في مدينة أوماها الأميركية الذي ضم أكثر من 100 صورة لمناطق مختلفة في السعودية، كما في المعرض الدولي في لندن التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني بالإضافة إلى مشاركات متنوعة داخل السعودية وخارجها.

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