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"وقاية" تحذر من السفر خارج السعودية لغير الضرورة

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"وقاية" تحذر من السفر خارج السعودية لغير الضرورة

شددت "وقاية" على القادمين من السفر إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية

العربية.نت - نادية الفواز

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وجهت هيئة الصحة العامة "وقاية" في السعودية، رسالة على حسابها في "تويتر"، لتجنب السفر خارج السعودية لغير الضرورة، وبالأخص للدول عالية المخاطر، نظراً لما يشهده العالم اليوم من زيادة كبيرة في عدد حالات مرض كوفيد-19ـ وظهور متحور "أوميكرون"، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم، التي قامت بتشديد الإجراءات الوقائية وتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية.

كما أوصت "وقاية" المسافرين القادمين من خارج السعودية من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن حالة تحصينهم إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام، والمسارعة إلى عمل مسحة لفحص "كوفيد-19" في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.

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وشددت على القادمين من السفر على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأهمها: لبس الكمامة طيلة الوقت وتجنب الأماكن المزدحمة والعامة وتطهير الأيدي باستمرار، وعدم المصافحة، مؤكدة للجميع أهمية الاحترازات، والتحصين بالجرعتين، والمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية.

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