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التحالف: تدمير مسيرتين حوثيتين أطلقتا صوب مطار أبها

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المسيرة الحوثية الثانية صوب مطار الملك عبدالله في جازان
طائرة مسيرة حوثية مدمرة (أرشيفية)

التحالف: تدمير مسيرتين حوثيتين أطلقتا صوب مطار أبها

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي.

كما أعلن التحالف أن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث مسيرات، مشيرا إلى أن المسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً لانطلاق الهجمات العابرة للحدود.

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وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وكان التحالف قد أعلن، السبت، عن تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة.

وأفاد التحالف أن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير 11 آلية، ومقتل 80 عنصراً إرهابياً.

والجمعة، قال التحالف إنه نفذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات، وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً إرهابيا.

فيما أكد مصدر عسكري يمني، الجمعة، أن ميليشيا الحوثي تراجعت عن مواقع بمنطقة الرملة في مأرب بعد معارك مع الجيش الوطني.

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