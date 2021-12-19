رحيل "الشمري".. تفاصيل مؤلمة يرويها شقيق المصاب الثاني

قبل نصف ساعة تماما من الحادث الأليم، الذي أودى بحياة شهير سناب شات #محمد الشمري، كان مزيد عبد الرحمن العنزي، شقيق يوسف المصاب الآخر بالحادث، ينتظر وصول شقيقه قادماً من القصيم إلى رفحاء.



وتحدث الرجل عن ساعات عصيبة عاشها بعدما علم بالحادث، سارداً لـ"العربية.نت"، أنه كان دعا شقيقه للعشاء، وبعد مرور ساعة من آخر اتصال بينهما، تعجب من تأخر وصوله.

مادة اعلانية

وأضاف أنه وبعد مدة قصيرة سمع مع زوجته أصواتاً قوية لسيارات الإسعاف، فاتجه مسرعاً إلى مستشفى رفحاء وعلم بالحادث.

أشبه بكابوس!

كما أوضح أن حالة قسم الطوارئ بالمستشفى كانت حرجة جداً، خصوصاً بعدما وصل عدد ضحايا الحادث إلى 13 شخصاً من العائلتين.



وأكمل أن الحادث كان فاجعة بكل المقاييس، مؤكداً أن إصابة شقيقه وزوجته وابنتيه خطيرة.

سبب الحادثة

أما عن سبب الحادث، فأوضح أن تقرير المرور كشف أن التصادم وجهاً لوجه بين السيارتين، ما أدى إلى إصابة شديدة لشقيقه، نتج عنها تفتت في عظم اليد اليسرى وإصابة في كلا القدمين، وكسر في الحوض وتفتت في العظم، وانتقل فوراً إلى مستشفى رفحاء إلى مستشفى عرعر هو وأسرته.

بينما أصيبت زوجته بكسر مضاعف في اليد اليسرى، موضحاً أنها بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل.

كذلك أصيبت الطفلة "جنى" بكسر في فك الوجه والأنف، أما الطفلة الثانية فخر فهي بخير ولم تصب.

إلى ذلك، ناشد العنزي الجهات الرسمية بسرعة الإخلاء الطبي لشقيقه يوسف وأسرته لمستشفى الحرس وبشكل عاجل، نظراً لحالتهم الحرجة.

يذكر أن أهالي رفحاء شمال السعودية كانوا شيعوا بعد صلاة الجمعة، جثمان شهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية محمد الشمري، بعد وفاته بحادث مروري أثناء سفره إلى العاصمة الرياض قادماً من رفحاء.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل واسع بآخر الفيديوهات التي قام بنشرها برفقة أطفاله قبيل رحيله.