فيصل بن فرحان: محاربة الإرهاب بأفغانستان أولوية قصوى

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، على أن محاربة الإرهاب في أفغانستان تشكل أولوية قصوى، مشيرا إلى أن سلطة الأمر الواقع هناك مسؤولية مكافحته.

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وأكد في تصريحات لـ"العربية"، على أن هناك تنسيقا مع الشركاء لعدم تحول أفغانستان إلى بؤرة للإرهاب، موضحاً أن منظمة التعاون الإسلامي تسعى لرفع المعاناة عن شعب أفغانستان.

كما أعلن إقامة جسر جوي وبري سعودي لأفغانستان بالتعاون مع مركز الملك سلمان، لافتا إلى أن للمركز خبرة واسعة في إيصال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك بعدما لفت الوزير السعودي في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إلى وجوب ضمان عدم استخدام أفغانستان لإيواء الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكدا أن تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي.

ودعا المجتمع الدولي للمساعدة في وقف تدهور الأوضاع هناك، مشددا على ضرورة أن يساهم الأفغان أنفسهم في إنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم.

واعتبر أن وضع أفغانستان الإنساني استدعى تحركا لمنظمة التعاون الإسلامي، موضحا أن الاجتماع الإسلامي الطارئ جاء نتيجة الوضع الإنساني هناك.

مليارات مجمدة

يذكر أنه بعد عودة طالبان إلى السلطة، جمد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، ما أدى إلى خطر حدوث أزمة إنسانية كبيرة مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.

وتقول الأمم المتحدة إن أفغانستان تواجه إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، بينما يحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة خطيرة في المستقبل.

لا اعتراف دولي

وحتى الآن لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان التي تولت السلطة منتصف أغسطس الماضي.

فيما يعقد ممثلو 57 دولة إسلامية، الأحد، في إسلام آباد بباكستان اجتماعاً استثنائياً مخصصاً للأزمة الإنسانية في أفغانستان المجاورة.

ويعد اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الفائت.