السعودية.. مكتبة المؤسس تنظم معرضاً للمسكوكات النادرة

تنظّم مكتبة الملك عبد العزيز العامة معرضًا متخصصًا للمسكوكات الإسلامية النادرة والمتميزة عبر العصور، من تلك التي تقتنيها المكتبة، حيث تقتني المكتبة عملات نادرة من النقود العربية والإسلامية، تجاوز عددها 8 آلاف مسكوكة وعملة نادرة، يعود تاريخها إلى العصور الأموية والعباسية والأندلسية والفاطمية والأيوبية والأتابكية والسلجوقية والمملوكية، ومن دول المشرق الإسلامي ودول المغرب العربي والعصر العثماني.

عملات نادرة

المعرض الذي ينطلق برعاية وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، يعرض بعض النقود التي تعود إلى بعض الحضارات التي عاشت في الجزيرة العربية، والتي كانت تضرب في مدن سك النقود في الجزيرة العربية في مكة المكرمة والمدينة المنورة واليمامة وبيشة وغيرها من المدن، وسيقوم المعرض في رحاب فرع المكتبة للخدمات على طريق خريص يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري؛ ليشكِّل نافذة يطلع منها الزوار والمختصون والمهتمون من خلاله على مظاهر الحضارة الإسلامية بشموخها التاريخي والإنساني.

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علم المسكوكات الإسلامية

من جانبه، أكّد المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر، أن المكتبة قامت بجهد كبير في إعداد هذا المعرض ليعكس اهتمام المملكة العربية السعودية وقيادتها بالحفاظ على كل ما يخص التاريخ العربي و الإسلامي، وتفاعلها مع الحضارات والثقافات المتنوعة.

وأوضح بن معمر أن المعرض يشكِّل مدخلاً لعلم المسكوكات الإسلامية عبر العصور، بما يتضمنه من نماذج متعددة ونقود وعملات وقطع نادرة، متنوعة لمختلف العملات والمسكوكات، الضاربة في عمق التاريخ التي تقتنيها المكتبة من مختلف العصور الإسلامية، تعطي كل قطعة منها مدلولاً دينيًا ومعرفيًا وتاريخيًا وثقافيًا وعسكريًا وفنيًا مهمًا؛ بوصفها وثيقةً ومُسَلَّمة تاريخيةً، تعطي شرحًا وافيًا للمراحل التاريخية والحقب الزمنية المختلفة وملامح هذه العصور وتحولاتها الاقتصادية والثقافية والحضارية التي سُكَّت فيها، ومدى متانتها الاقتصادية.

وأشار إلى تقديمها مدلولاً معرفيًا؛ وإبراز فنونها والوقوف على عمق ثقافتها وشمول معارفها ومجالات إبداعاتها؛ بما يعكس ثراء الحضارة العربية والإسلامية وتنوعها الكبير، وغير ذلك من المدلولات التي تبرز الآيات والشعارات وجماليات الخط ونوع المعادن الذي سُكَّت منه.

الفعاليات المصاحبة

وأشار المشرف العام على المكتبة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة التي تقيمها المكتبة على هامش المعرض؛ أبرزها: تدشين كتاب (الخط العربي على النقود الإسلامية) للدكتور نايف الشرعان، الذي كلَّفته المكتبة بإنجازه والذي يرفد المكتبة العربية بدراسة الخط العربي وتطوره على مر العصور من خلال النقود الإسلامية وذلك في ضوء العملات الإسلامية المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة، بالإضافة إلى إقامة ندوات للمتخصصين والباحثين وقراءة مأثورات النقود الإسلامية ودلالتها، وكيف لعبت المسكوكات والنقود دورًا محوريًا بصورة لم يسبق لها مثيل في أي عصر من العصور، كما يتيح المعرض الفرصة للهواة في مجال جمع المسكوكات والعملات واقتنائها للمشاركة بعرض أبرز مقتنياتهم دعمًا من المكتبة للباحثين والمهتمين والمتخصصين؛ لنشر الثقافة العربية والإسلامية والمحافظة عليها وإبراز قيمها الحضارية الراسخة.

يُشار إلى أن المعرض يقوم على استخدام التقنية بشكل كامل، كما يتم تسجيل وحفظ جميع محتويات المعرض على منصة الأصول الرقمية على شبكة الإنترنت؛ ما يساعد على حفظ حقوق المكتبة الفكرية في البيانات والصور ويساعد على سرعة الوصول لها.