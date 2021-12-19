نحات سعودي يخطف جائزة عالمية.. هذه قصته

حقق فنان تشكيلي سعودي المركز الأول في مسابقة بطولة كأس العالم للمبدعين العرب، للعام الجاري 2021 م التي أعلنت نتائجها اليوم من لندن، حيث خطف "نبيل نجدي" المركز الأول بين العديد من المشاركين العرب.

نبيل نجدي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "فزت بالمركز الأول في مجال النحت لهذا العام، وشكراً لكل من ساهم في دعمي بالتصويت أثناء الترشيح للجائزة في لندن، وذلك عبر وسائل التواصل والسوشيال ميديا، فشغفي بفنون بالنحت وموهبتي قادتني للفوز عالمياً".

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وأضاف: "العمل الفائز في المسابقة عبارة عن مجسم لحروف عربية متناثرة في الكرة الأرضية، وهو من مقتنيات مسك للفنون البصرية بالرياض".

منذ 45 عاما

واستطرد نجدي حديثه: "هواية النحت بدأت معي منذ نحو 45 عاماً، حيث تمكنت من صقل موهبتي والدراسة في معهد التربية الفنية بالمدينة المنورة، لأصبح معلماً للمادة وفناناً موهوباً، وبالعلم والمثابرة في التربية الفنية والخوض في مراسم المعهد بين اللون والطين والحفر والنحت، وتكوين مجسمات من خامات متنوعة، مروراً بالنحت على الخشب والتكوين بالصلصال الخزفي والحديد والسناستيل الفولادي والخامات المختلفة والأدوات المختلفة، كما أنني تعرفت على أنواع الأحجار والصخور والمعادن القابلة للنحت والتشكيل، لأصبح أحد أبرز رواد النحت في السعودية، ومن ثم حصولي على المركز الأول في جائزة بطولة العالم للمبدعين العرب بلندن.

النحت فن تشكيلي

وقال "منذ الصغر وأنا شغوف بفن النحت، وكان لي أول مجسم القلعة ومجسم الهجرة والعمارة والإنسان قبل 45 عاما، وهي بداياتي في تنفيذ أعمال جمالية للمدينة المنورة، وبعدها انطلقت لمدن المملكة وخارجها، فالنحت يعد أحد أنواع الفنون التشكيلية، ويرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد بالنقش والتشكيل".