مكتبة المسجد الحرام: 8 آلاف مجلد لخدمة محبي اللغة العربية

خصّصت مكتبة المسجد الحرام قسما كاملا للغة العربية، يضم مختلف علومها وفنونها بأكثر من 8 آلاف مجلد، تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري".

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وتحتوي المكتبة على أمهات المصادر والنوادر والمراجع في اللغة العربية، ومجموعة من المعارف والعلوم المختلفة خدمة للباحثين والمهتمين وطلبة العلم، لتكون هي الوجهة الأولى لديهم، فمنها ما تناول اللغة العربية بشكلٍ عام، ومنها ما تحدث عنها بشكلٍ تاريخي وتطبيقي، ومنها ما تناولها كعلم مقارن وتقابلي، إلى الأصول والتنوع والتطور في الكتابة، وكذلك طريقة النطق وأصوات الحروف في اللغة العربية.

علوم اللغة العربية

واشتمل القسم وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على علوم اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة والأدب، مثل كتاب شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، والعديد من المراجع التي تناولت فقه اللغة، والتطبيقات النحوية والمدخل لعلم النحو، وسلسلة من كتب الإعراب وشذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام.

فيما تتميز المكتبة من خلال مركز المخطوطات بآلاف المخطوطات المتنوعة في اللغة العربية، فنجد فيها مخطوطة لسان العرب لابن منظور في ستة مجلدات، ومخطوطة ديوان العشاري، وغيرها من المخطوطات المتنوعة والنادرة.

الكتب والمخطوطات

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بمكتبة المسجد الحرام كانت حرصت على جمع كل هذه المراجع والكتب والمخطوطات لدعم اللغة العربية والمحافظة عليها، والتنوع في مصادرها العلمية والمعرفية خدمة للباحثين والمهتمين وطلبة العلم.

ويصادف اليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، ويهدف للتأكيد مجدداً على الدور المهم الذي تُؤدّيه اللغة العربية في مدّ جسور التواصل الثقافي وتعزيز الحوار بين الشعوب، والنهوض بخدمة لغة القرآن، وإبراز الدور التاريخي الذي تضطلع به.