.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية

  • الخط
مقابلة مع العميد تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن
أكد العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية

المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، لـ العربية/الحدث، اليوم الإثنين، أن ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي استخدمت الأعيان المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية قبل توجيه ضربات عسكرية في مطار صنعاء.

التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية بمطار صنعاء اليمن التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية بمطار صنعاء

كذلك، أكد أن القانون الدولي يجيز رفع الحصانة عن المواقع المدنية. وأوضح أن التحالف منح المدنيين إنذارا بمغادرة مطار صنعاء رغم علمه بعدم وجودهم.

رفع الحصانة عن المواقع المدنية

وتابع "حرصنا في الضربات بعدم تأثر العمليات التشغيلية لمطار صنعاء"، وقال إن الضربات الجوية في المطار طالت أهدافا عسكرية مشروعة، لافتاً إلى أن إجراءات صارمة برفع الحصانة عن الأعيان المدنية التي يستغلها الحوثي.

إلى ذلك، أكد أن التحالف سيوجه رسائل للمدنيين قبل ضرب الأهداف التي يستغلها الحوثي، مشدداً أن التحالف لديه سياسة ثابتة واستراتيجية دفاعية في اليمن.

الرد بحزم

وقال إن على الحوثي عدم تفسير سياسة ضبط النفس بصورة خاطئة، مؤكداً أنه ستم الرد بحزم على استهدافات الحوثي العبثية للأعيان المدنية

كما، أكد حرص التحالف على عدم وجود أضرار جانبية للمدنيين في ضربات التحالف.

وقال إن التحالف منح مساحة للتحركات السياسية لحل الأزمة في اليمن، مشيراً إلى أن مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية، وأن الحوثي يستغل إقلاع الطائرات الأممية لإطلاق صواريخ باليستية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021 5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية
السعودية.. السعودية.. "الدرعية" عاصمة للثقافة العربية لعام 2030
بعد إجرائه عملية بالقلب.. رابح صقر يكشف عن حالته الصحية؟ بعد إجرائه عملية بالقلب.. رابح صقر يكشف عن حالته الصحية؟
السعودية: هذه أكبر صفقة إيجار في عالم الإبل بـ 20 مليون ريال السعودية: هذه أكبر صفقة إيجار في عالم الإبل بـ 20 مليون ريال
أكاديميون: إنشاء محمية ومتحف لأشهر عين في السعودية أكاديميون: إنشاء محمية ومتحف لأشهر عين في السعودية
قبل أن تذهب
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
اكتشف المزيد