المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية

أكد العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، لـ العربية/الحدث، اليوم الإثنين، أن ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي استخدمت الأعيان المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية قبل توجيه ضربات عسكرية في مطار صنعاء.

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كذلك، أكد أن القانون الدولي يجيز رفع الحصانة عن المواقع المدنية. وأوضح أن التحالف منح المدنيين إنذارا بمغادرة مطار صنعاء رغم علمه بعدم وجودهم.

رفع الحصانة عن المواقع المدنية

وتابع "حرصنا في الضربات بعدم تأثر العمليات التشغيلية لمطار صنعاء"، وقال إن الضربات الجوية في المطار طالت أهدافا عسكرية مشروعة، لافتاً إلى أن إجراءات صارمة برفع الحصانة عن الأعيان المدنية التي يستغلها الحوثي.

إلى ذلك، أكد أن التحالف سيوجه رسائل للمدنيين قبل ضرب الأهداف التي يستغلها الحوثي، مشدداً أن التحالف لديه سياسة ثابتة واستراتيجية دفاعية في اليمن.

العميد المالكي لــ #العربية: سنوجه رسائل للمدنيين قبل ضرب الأهداف التي يستغلها #الحوثي pic.twitter.com/1LTEmcj3nN — العربية (@AlArabiya) December 20, 2021

الرد بحزم

وقال إن على الحوثي عدم تفسير سياسة ضبط النفس بصورة خاطئة، مؤكداً أنه ستم الرد بحزم على استهدافات الحوثي العبثية للأعيان المدنية

كما، أكد حرص التحالف على عدم وجود أضرار جانبية للمدنيين في ضربات التحالف.

العميد المالكي لــ #العربية: الضربات الجوية في #مطار_صنعاء طالت أهدافا عسكرية مشروعة pic.twitter.com/5DcCvSxtPW — العربية (@AlArabiya) December 20, 2021

وقال إن التحالف منح مساحة للتحركات السياسية لحل الأزمة في اليمن، مشيراً إلى أن مطار صنعاء يضم ورشا للمسيرات والصواريخ الباليستية، وأن الحوثي يستغل إقلاع الطائرات الأممية لإطلاق صواريخ باليستية.