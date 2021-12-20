بعد إجرائه عملية بالقلب.. رابح صقر يكشف عن حالته الصحية؟

كشف الفنان السعودي، رابح صقر، عن تطورات حالته الصحية، بعد إعلانه خلال الأيام الماضية عن خضوعه لعملية قسطرة ثانية في القلب.

فقد كتب في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": أحب أن أشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي وزملائي الفنانين والفنانات واحدا واحدا، والله لا يحرمني منكم، ولله الحمد عملت العملية الثانية بنجاح، والله لايوريكم مكروها في من تحبون يا أغلى وأحلى جمهور".

احب اشكر كل من سأل عن صحتي من احبابي ومن زملائي الفنانين والفنانات واحد واحد والله لايحرمني منكم .ولله الحمد عملت العمليه الثانيه بنجاح والله لايوريكم مكروه في من تحبون ❤️🙏❤️🙏❤️🙏❤️

ياأغلا وأحلى جمهور🙏❤️ — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) December 19, 2021

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وكان الفنان السعودي رابح صقر قد كشف قبل أيام عن إجرائه عملية ثانية (قسطرة بالقلب)، مناشداً جمهوره الدعاء له بالشفاء، وكتب في تغريدة: "أحتاج دعاءكم، الله لا يحرمني منكم، هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطرة ثانية، الله لا يوريكم مكروها"، كما أعلن مسبقاً ابتعاده عن الحفلات مقدماً اعتذاره للجمهور، وذلك بسبب إجراء عملية قسطرة في القلب.