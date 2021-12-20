.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد إجرائه عملية بالقلب.. رابح صقر يكشف عن حالته الصحية؟

  • الخط
رابح صقر

بعد إجرائه عملية بالقلب.. رابح صقر يكشف عن حالته الصحية؟

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

كشف الفنان السعودي، رابح صقر، عن تطورات حالته الصحية، بعد إعلانه خلال الأيام الماضية عن خضوعه لعملية قسطرة ثانية في القلب.

فقد كتب في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": أحب أن أشكر كل من سأل عن صحتي من أحبابي وزملائي الفنانين والفنانات واحدا واحدا، والله لا يحرمني منكم، ولله الحمد عملت العملية الثانية بنجاح، والله لايوريكم مكروها في من تحبون يا أغلى وأحلى جمهور".

وكان الفنان السعودي رابح صقر قد كشف قبل أيام عن إجرائه عملية ثانية (قسطرة بالقلب)، مناشداً جمهوره الدعاء له بالشفاء، وكتب في تغريدة: "أحتاج دعاءكم، الله لا يحرمني منكم، هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطرة ثانية، الله لا يوريكم مكروها"، كما أعلن مسبقاً ابتعاده عن الحفلات مقدماً اعتذاره للجمهور، وذلك بسبب إجراء عملية قسطرة في القلب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيلون ماسك سيدفع أكثر من 11 مليار دولار ضرائب هذا العام إيلون ماسك سيدفع أكثر من 11 مليار دولار ضرائب هذا العام
يساري عمره 35 ومناصر للفلسطينيين انتخبوه رئيساً للتشيلي يساري عمره 35 ومناصر للفلسطينيين انتخبوه رئيساً للتشيلي
الأكثر قراءة
رحيل رحيل "الشمري".. تفاصيل مؤلمة يرويها شقيق المصاب الثاني
هكذا علقت أسرة خطاط المصحف بعد منحه الجنسية السعودية هكذا علقت أسرة خطاط المصحف بعد منحه الجنسية السعودية
فيصل بن فرحان: محاربة الإرهاب بأفغانستان أولوية قصوى فيصل بن فرحان: محاربة الإرهاب بأفغانستان أولوية قصوى
أسعار العقارات بعد تطبيق المرحلة الثانية بالرياض أسعار العقارات بعد تطبيق المرحلة الثانية بالرياض
التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط
نحات سعودي يخطف جائزة عالمية.. هذه قصته نحات سعودي يخطف جائزة عالمية.. هذه قصته
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
اكتشف المزيد