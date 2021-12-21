الأميركي رايموند يحقق المركز الأول في مهرجان الملك عبد العزيز

حقق الأميركي رايموند لومين راشو المركز الأول بالناقة نورة بفئة فردي الدولي، في الشوط الدولي المستحدث بالنسخة السادسة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وسرد رامين راشو لـ"العربية.نت" قصه حبه للإبل وتعلقه بها خلال حياته وعمله في السعودية التي قدم إليها من لوس أنجلوس، لتكون هذه المشاركة هي الثانية في هذا المهرجان.

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يقول: "علاقتي مع الإبل بدأت منذ وجودي في السعودية، نظراً للفترة الطويلة التي عشتها هنا، وحبي للصحراء، وكانت البداية عند وقوفي بالقرب من أحد الجِمال خلال زيارة لأحد مواقع الإبل حيث أحسستُ بالألفة مع هذا الحيوان، فقررت الدخول إلى هذا المجال، حينها استعنتُ بأحد أصدقائي والذي حدثني عن مهرجان الملك عبد العزيز، وقررتُ المشاركة به، إضافة إلى متابعة المعلومات عن المهرجان على مواقع التواصل ووسائل الإعلام".

نورة .. الناقة الفائزة

وعن الناقة نورة التي فاز بها، يقول: "عرفتها من خلال صديقي نواف حتى تم الوصول إلى مكانها وتسميتها نورة على اسم إحدى بناته الثلاث، والتي تحب الإبل هي أيضا، وحالاً أملك ثلاث فرديات من الإبل، ولكن نورة لها مكانة خاصة، وأنا مستمر في المشاركة.

.وكانت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل قد أعلنت عن تأهل الفرنسي بيار روبرت فرانكويس هيتزمان، والأميركيين آرون سكوت ويندل، ورامين لورين راشو، والمكسيكي إدواردو جافير.

المنظمة الدولية للإبل

ويعد الشوط الدولي المفتوح من الأشواط المستحدثة التي أقرتها المنظمة الدولية للإبل لجمعية مزارع الإبل في أوروبا وأميركا، حيث يتيح الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبد العزيز من جميع الدول.

يذكر أن إدارة المهرجان أكدت في وقت سابق أن الشوط الدولي المفتوح في لون المغاتير يسمح بمشاركة فردية واحدة وفق جميع شروط وأحكام معينة، وهو شوط تشجيعي للمشاركات الدولية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن جميع المنافسات مفتوحة أمام جميع المشاركين من دول العالم

ويعد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل أكبر مهرجان عربي مختص في الإبل وعلامات جمالها، ويجمع على مدى أربعين يوماً كبار الملَّاك من المملكة ودول الخليج والدول العربية ممن يمتلكون -وفقاً للإحصاءات- ما يزيد عن 33 ألف متن.