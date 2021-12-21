.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. منصة "نافذ" تتيح إصدار ورقة السند لحفظ حقوق الدائن والمدين

  • الخط
نافذ

السعودية.. منصة "نافذ" تتيح إصدار ورقة السند لحفظ حقوق الدائن والمدين

منصة نافذ تقدم خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية وتنظيمها بكفاءة عالية بما يحمي حقوق أطراف التعاملات التجارية

نشر في: آخر تحديث:

أتاحت منصة نافذ في السعودية، إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً عبر منصتها، وذلك في خطوة تهدف لحفظ حقوق الأطراف المصدرة له ورفع الموثوقية، لتكون بربط إلكتروني مباشر مع محاكم التنفيذ لإمكانية التنفيذ إلكترونياً، حيث يأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة العدل لرقمنة التعاملات بكل سهولة وأمان.

هذا، ويعد السند لأمر "محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد"، وكونه مستندا ورقيا يحرر بصفة شخصية أو تجارية فأطراف العلاقة فيه عرضة للأخطاء التي تخل بحقوق أطرافه، الأمر الذي يجعل من منصة نافذ باعتمادها الإلكتروني وإشراف وزارة العدل ضمان لحقوق كافة الأطراف.

"المركزي السعودي" يطلق منصة لتقديم المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية اقتصاد ساما "المركزي السعودي" يطلق منصة لتقديم المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية

ميزات منصة "نافذ"

وتأتي خدمة إصدار السند لأمر عبر منصة نافذ بميزات وفوائد عديدة، مثل: حفظ حقوق الأطراف المصدرة للسند لأمر، والربط الإلكتروني المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونياً، إضافة إلى إصدار ورقة تجارية مكتملة الشروط والعناصر، وبالتالي ضمان عدم رفض القضية أو طلب التنفيذ بسبب عدم اكتمال المعلومات والسندات، هذا بجانب الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل إلكتروني، ومتابعة عمليات السداد في حال كانت على أقساط، وضمان عدم تزوير التواقيع أو إنكار إصدار الورقة التجارية، وحماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات، وضمان الشفافية والعدالة لتعاملات الأوراق التجارية، كما تمكّن من الاطلاع على مختلف السندات وحالتها في منصة موحدة.

كفاءة عالية

الجدير ذكره أن منصة نافذ تقدم خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية وتنظيمها بكفاءة عالية بما يحمي حقوق أطراف التعاملات التجارية، حيث تسعى لإدارة جميع السندات التنفيذية وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للسندات التنفيذية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية من خلال إشراك القطاع الخاص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"102 يوم على رمضان".. الشهر الكريم يبدأ في هذا اليوم
كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية المالكي: الحوثي تعمد مهاجمة المدنيين والمطارات بالسعودية
السفارة السعودية بأميركا تنفي: الإرهابي المحتمل ليس سعودياً السفارة السعودية بأميركا تنفي: الإرهابي المحتمل ليس سعودياً
السعودية.. السعودية.. "الدرعية" عاصمة للثقافة العربية لعام 2030
بعد إجرائه عملية بالقلب.. رابح صقر يكشف عن حالته الصحية؟ بعد إجرائه عملية بالقلب.. رابح صقر يكشف عن حالته الصحية؟
السعودية: هذه أكبر صفقة إيجار في عالم الإبل بـ 20 مليون ريال السعودية: هذه أكبر صفقة إيجار في عالم الإبل بـ 20 مليون ريال
قبل أن تذهب
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
اكتشف المزيد