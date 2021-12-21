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التحالف ينفذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف باليمن خلال 24 ساعة

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شاهد استهداف التحالف لمخزن الطائرات المسيرة في صنعاء
من عمليات استهداف سابقة للتحالف ضد الحوثيين
اليمن والحوثي

التحالف ينفذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف باليمن خلال 24 ساعة

أكد التحالف مقتل 250 عنصراً حوثياً وتدمير 29 آلية للحوثيين في مأرب والجوف عبر 40 استهدافاً خلال 24 ساعة

دبي - قناة العربية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف باليمن خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف مقتل 250 عنصرا حوثيا، وتدمير 29 آلية للحوثيين في مأرب والجوف عبر 40 استهدافا خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق، شنت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، غارات جوية استهدفت آليات ومواقع للميليشيا الحوثية غرب تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري، إن ثلاث غارات للتحالف استهدفت أطقما حوثية وتجمعا لعناصر الميليشيا المقاتلة في قرية المدخن بمنطقة شمير التابعة لمقبنة عند الريف الغربي لتعز.

وأكد المصدر سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير طاقمين عسكريين كانا في طريقهما لتعزيز العناصر المقاتلة في جبهات مقبنة الغربية.

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كما استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات، تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوب مأرب.

وكان التحالف أفاد، الاثنين، بتنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء.

وأشار التحالف إلى إسقاطه الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء، وفقا للقانون الدولي والإنساني.

كذلك، أكد أن ضربات مطار صنعاء جاءت استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود.

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