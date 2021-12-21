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السعودية.. هذه قصة أندر مخطوط عن الدرعية بمكتبة الملك عبدالعزيز

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اندر مخطوطة عن الدرعية

السعودية.. هذه قصة أندر مخطوط عن الدرعية بمكتبة الملك عبدالعزيز

الكتاب من المصادر الأساسية لتاريخنا الوطني، ويعد سجلاً دقيقاً لكثير من المواقع والحروب التي عاصرها المؤلف

العربية.نت - مريم الجابر

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كشف نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد، أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة يتوفر فيها عدد كبير من المصادر والمراجع التي تتناول مدينة الدرعية، وتقدم عنها تفاصيل جغرافية وتاريخية واجتماعية، وترصد بدايات نشأة الدولة السعودية الأولى فيها.

ومن بين أبرز هذه المصادر تحقيق مخطوط المؤرخ العلامة عثمان بن عبدالله بن عثمان بن بشر المولود سنة 1210هـ والمتوفي سنة 1290هـ الذي يحمل عنوان: "عنوان المجد في تاريخ نجد"، ويعد الكتاب من أشهر الكتب التي أرّخت لمنطقة نجد والدرعية في حقبة تاريخية معينة، وهو واحد من أهم التواريخ النجدية، لاسيما في ظل ندرة التوثيق المكتوب لأحداث هذه المنطقة من أبنائها.

اندر مخطوطة عن الدرعية .
اندر مخطوطة عن الدرعية .

المخطوطة مصدر تاريخي

ولم تكتفِ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة باقتناء هذه المخطوطة النادرة والمهمة بل حققت المخطوطة وأصدرتها في طبعتين لمؤلفه عثمان بن عبدالله بن بشر، بتقديم الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المنيف المتخصص في المخطوطات، معتمدة في ذلك على النسخة الأخيرة التي اعتمدها المؤلف ابن بشر وأعاد ترتيبها في أخريات حياته بادئا التأريخ من مدينة الدرعية ، وقد أشارت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في تقديم الكتاب إلى أنه من المصادر الأساسية لتاريخنا الوطني، ويعد سجلاً دقيقاً لكثير من المواقع والحروب التي عاصرها المؤلف، فوق كونه حافلاً بأسماء كثير من القبائل والمدن والعلماء.

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