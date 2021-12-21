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الصحة السعودية: بدء تطعيم الأطفال من 5 لـ11 عاماً بلقاح كورونا

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أول طفل يتلقى جرعة اللقاح في السعودية
لقاح كورونا

الصحة السعودية: بدء تطعيم الأطفال من 5 لـ11 عاماً بلقاح كورونا

الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس

العربية.نت

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أعلنت الصحة السعودية، الثلاثاء، عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا، وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وأضفت الصحة السعودية على "تويتر"، أن الأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.

وأضافت أنه سيتم إضافة المواعيد لبقية الفئات قريباً.

وكانت الصحة السعودية أعلنت، أمس الاثنين، عن تقليص الفترة الزمنية لإعطاء الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ التحصين بالجرعة الثانية.

ونشرت الصحة عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، تصاميم إنفوغرافيك عدة تؤكد أهمية الجرعة التنشيطية لتعزيز مستوى استكمال التحصين، الذي وصل إليه الشخص، حيث إن جرعة واحدة لا تكفي، خاصة مع وجود المتحورات، فيما ترفع الجرعة الثانية مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفيروس، خصوصًا متحوراته، وتخفيف الاحتماليات الناتجة عنه وعن مضاعفاته وشدة المرض به إلى مستويات كبيرة، وتعد الجرعة التنشيطية مهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات.

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هذا وأطلقت الصحة السعودية أمس، حملة "حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية" للحث على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا والوصول إلى المناعة المجتمعية.

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