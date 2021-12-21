13 نجماً يشعلون أضخم حفل غنائي في موسم الرياض

أشعلت تغريدة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصدرت محرك البحث "غوغل" وأصبحت "تريند" لساعات طويلة، مزيحاً من خلالها الستار على أضخم حدث فني في الوطن العربي سيشهده موسم الرياض ليلة 31 ديسمبر 2021 ليكون أجمل بداية لعام 2022 ممثلاً في حفل هو الأكبر والأضخم والأبرز غنائياً بعنوان Riyadh Trio Night ، تقدمه الهيئة العامة للترفيه.

إذ كشف آل الشيخ في تغريدته على "تويتر" بوستر الحفل الفريد الذي سيضم 13 مطرباً ومطربة، يقودهم "فنان العرب" محمد عبده، أما بقية النجوم فهم: عبادي الجوهر، وعبد الله الرويشد، ونوال الكويتية، وأحلام، وماجد المهندس، ونبيل شعيل، وأصالة، وأنغام، وأصيل أبو بكر، وعلي بن محمد، وفهد الكبيسي، وأسما لمنور، وأرفق تغريدته بقوله "فيه أقوى من كذا .. يوم 31 ديسمبر الوعد في موسم الرياض"، وتفاعل معه سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات مغرداً بثقة "جاهزين".

مادة اعلانية

الحدث الفني الضخم

بدورهم، نجوم هذا الحدث الفني الضخم Riyadh Trio Night تفاعلوا مع كشف الإعلان عن حفلهم لبداية عام 2022 ، الذي سيكون حقاً ليلة الليالي ويتذكرها عشاق وجمهور الغناء الخليجي والعربي، كونها حدثاً فنياً لن يتكرر إلا في موسم الرياض، فغرد ماجد المهندس: "راح تكون من أجمل الليالي في أقوى المواسم.. موسم الرياض"، وعلق عبد الله الرويشد واصفاً الحدث بقوله: "ليلة من بدر الليالي".

وغردت أنغام بحماس معلقة: "تخيل الرياض ليلة رأس السنة، وكل هؤلاء النجوم بيحتفلوا معاك في موسم الرياض كل سنة وأنتم طيبين"، وغردت أصالة بحب قائلة: "كما هي السعودية قائدة في العطاء وسباقة بالإبهار، أرادت أيضاً أن تكرم الفن العربي بالمكرمين بليلة يرأسها القمر محمد عبده، أشارك أساتذتي وأحبتي النجوم الكبار في عاصمة روحي الرياض، كلي شوق لهذا الجمع وكلي امتنان لمن جمعنا الهيئة الصادقة للترفيه بقيادة الشجاع أبوناصر الحبيب، وسيحقق هذه الليلة الشركة الرائدة وبيتي الذي ولدت فيه روتانا برئاسة عرابنا الغالي سالم الهندي.. انتظرونا وأنا معكم عم بستنى".

وغرد أصيل أبو بكر: "إن شاء الله نجتمع على خير مع جمهورنا الحبيب في مملكتنا الحبيبة، بحفل قوي مع مجموعة من الأستاذة الفنانين في سنة جديدة تعم بالخير والسلام لبلدنا الحبيب.. والأمن والأمان والازدهار والتقدم".

الحفل الفريد من نوعه

من جانبه، شكر سالم الهندي ثقة تركي آل الشيخ وإشادته بهذا الحفل الفريد من نوعه، الذي ينفرد به موسم الرياض وتقدمه الهيئة العامة للترفيه، قائلاً: "دعم واهتمام ومتابعة أبوناصر دائماً حاضرة ومحفزة لنا لتقديم الأفكار الجديدة دوما".

وأضاف: "نحن سعداء أن تحظى روتانا في مملكتنا الحبيبة بهذه الثقة في تنظيم والإشراف على أكبر حفل فني يشهده العالم العربي نهاية 2021 وبداية 2022، لتكون سهرة Riyadh Trio Night بمضمونها، وأهمية نجومها، وفكرتها الجديدة التي ستحبس الأنفاس طوال فترة العرض والتي سنرى فيها النجوم يغنون معًا، لقاء فنيا أسطوريا فريدا من نوعه يسجل ويحسب عربيا ودوليا لموسم الرياض.. وكل عام والجميع بخير".