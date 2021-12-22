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التحالف: تصريحات إيران حول إخلاء سفيرها لدى الحوثي "عارية من الصحة"

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تركي المالكي

التحالف: تصريحات إيران حول إخلاء سفيرها لدى الحوثي "عارية من الصحة"

المالكي: السعودية سهلت نقل إيرلو لاعتبارات إنسانية بوساطة دبلوماسية من الأشقاء.. نؤكد استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في تطبيق القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة رغم ما تنتهجه إيران من سلوك غير حضاري وغير إنساني

العربية.نت

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن إخلاء سفير إيران لدى ميليشيا الحوثي حسن إيرلو "عارية من الصحة ولا تثمن المواقف الإنسانية للتحالف".

قيادة التحالف قدمت كافة التسهيلات والدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي العراقية

تركي المالكي

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية من تصريحات مسيئة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لموقف التحالف الإنساني والمتعلق بإخلاء المدعو حسن إيرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن.

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وتنفيذاً للتوجيه الكريم من القيادة أيدها الله بالمملكة، باشرت تسهيل نقل المذكور لاعتبارات إنسانية تقديراً لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية العراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.

هذه هي المرة الثانية للتحالف لإخلاء مواطن إيراني مرتبط بعمليات قتالية في اليمن

تركي المالكي

وأضاف العميد المالكي أن هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء المذكور من صنعاء إلى البصرة، كما أنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين، وتأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية وقيامه بدعم الفوضى والقتال باليمن.

إيرلو دخل إلى اليمن بطريقة غير شرعية وقام بدعم الفوضى والقتال

تركي المالكي

وبيّن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية من نوع "سي-130"، وهي المرة الثانية لإخلاء مواطن إيراني مرتبط بالعمليات القتالية باليمن، بعد إخلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية العسكرية سافيز بالبحر الأحمر في العام 2019م من قبل القوات الجوية الملكية السعودية من على متن السفينة ونقله للعلاج بأحد المستشفيات بالمملكة لفترة طويلة جراء وضعه الصحي المتدهور، ومن ثم نقله عبر طائرة إخلاء طبي سعودية إلى مسقط بعد وساطة من الأشقاء في سلطنة عمان لإعادته وتسليمه لدولته إيران.

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واختتم العميد المالكي تصريحه بتأكيد استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في تطبيق القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة رغم ما تنتهجه إيران من سلوك غير حضاري وغير إنساني.

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