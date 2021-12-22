الصحة السعودية تعتمد لقاح فايزر لتطعيم الأطفال

ذكر وكيل وزارة الصحة السعودية الدكتور عبدالله عسيري، أن الصحة السعودية تعتمد لقاح "فايزر" للفئة العمرية 5-11 عاما، وجرعتهم نصف جرعة الكبار على مرحلتين، وقال: "الأطفال يصابون بكوفيد، وأغلبهم تكون أعراضهم بسيطة، وفئة بسيطة منهم فقط يصابون بالمرض الشديد والتنويم، في حين أن أعراض الأطفال آمنة ولا توجد أي أعراض بعد اللقاح".

وشدد على ضرورة أخذ اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سنناً، في الوقت الذي سيستمر مسلسل الجرعات حتى الوصول للهدف من التحصين، وهو منع المرض الشديد والتحكم في الجائحة وتقليل التنويم، وكذلك التحكم في التفشيات الوبائية التي هي مصدر للتحور.

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استمرار الحاجة للقاحات

وكشف عسيري عن استمرار الحاجة للقاحات في السنوات القادمة لفئات معينة، فيما سيتم الاستمرار في تقديم اللقاحات للدول منخفضة الدخل، في الوقت الذي سيستمر كورونا معنا مثله مثل الإنفلونزا لكن الضراوة ستقل تدريجياً.

وفيما يخص الجرعة التنشيطية قال: التنشيطية من لقاح كورونا تعطي حماية أدوم، والحاجة للجرعة التنشيطية زادت لها في وجود "أوميكرون" واستمرار وجود فئة غير قليلة من غير المحصنين بيننا، في حين أن مستكملي التحصين حتى لو أصيبوا بكوفيد، فهو غالباً زكام مثل ما كان يحدث كل سنة قبل الجائحة، والخوف كل الخوف على من لم يحصل أو لم يستكمل التحصين ضد كوفيد.

ولفت الدكتور عسيري إلى أن الجرعة التنشيطية كانت في البداية لفئات معينة من المجتمع الآن أصبحت ضرورة وإلزامية للكل، بسبب انخفاض المناعة بعد الجرعة الثانية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية الاثنين الماضي، عن تقليص الفترة الزمنية لإعطاء الجرعة التنشيطية إلى 3 أشهر من تاريخ التحصين بالجرعة الثانية.

وشددت الصحة على أهمية الجرعة السعودية التنشيطية لتعزيز مستوى استكمال التحصين، الذي وصل إليه الشخص، حيث إن جرعة واحدة لا تكفي، خاصة مع وجود المتحورات، فيما ترفع الجرعة الثانية مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفيروس، خصوصًا متحوراته، وتخفيف الاحتماليات الناتجة عنه وعن مضاعفاته وشدة المرض به إلى مستويات كبيرة، وتعد الجرعة التنشيطية مهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات.