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الملك سلمان يوافق على إنشاء مركز سارة السديري لدراسات المرأة

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الملك سلمان يوافق على إنشاء مركز سارة السديري لدراسات المرأة

أعلن وزير التعليم في السعودية، الدكتور حمد آل الشيخ، تخصيص منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين بقيمة 20 مليون ريال لإنشاء المركز

الرياض - العربية.نت

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء "مركز سارة السديري لدراسات المرأة" في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بهدف تعزيز دور المرأة ومشاركتها في المجتمع، ودعم مشروعات البحث العلمي حول المرأة، وجهودها في التنمية الوطنية الشاملة.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير التعليم في السعودية، الدكتور حمد آل الشيخ، تخصيص منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين بقيمة 20 مليون ريال لإنشاء المركز، مؤكدًا أن المركز يُعد نقلة نوعية في دراسات المرأة، وتقديم الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تسهم في بناء وتأصيل المعرفة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وتعظيم الأثر في إسهامات المرأة العلمية والبحثية؛ وفق مستهدفات ومؤشرات عمل تراعي زيادة حجم المشاركة، وتنوع المحتوى، وتعدد المجالات العلمية، والعائد المتحقق على التنمية الوطنية.

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ونوّه بالقدرات العلمية والبحثية للمرأة السعودية، والنجاحات التي حققتها في هذا المجال، مشيراً إلى أن المركز يمثل إحدى المبادرات المهمة في دعم المرأة السعودية، وذلك إيماناً من الحكومة بالدور المحوري للمرأة كشريك فاعل في التنمية.

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