مشاهد مروعة من الداخل والخارج للحظات انقلاب سيارة سعودي 14 مرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي مقاطع فيديو مروعة من داخل سيارة وثقه الشاب الرياضي السعودي مهدي السن، بنفسه، لحظة انقلاب سيارته 14 مرة، حيث تمسك بسقف السيارة وكان يربط أحزمة الأمان.

ونشر حساب طرق الرياض المختص بأخبار السيارات وأخبار الرياض على حسابه في تويتر، مقاطع الفيديو المثيرة تحت عنوان: "انقلبت مركبته 14 مرة.. حادث مروع لشاب في نفود الزلفي خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية، وبحمد الله لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة بسبب أنظمة السلامة الموجودة في المركبة".

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وظهر الشاب السعودي فيما بعد في مقطع فيديو: "سبب الحادث أثناء تجربته للسيارة بـ"التفحيط" قبل مشاركة دولية هو تعليق دواسة البنزين، وأنه تعرض لكدمات في جسمه ولم يتعرض لأذى كبير".