.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذا ما قاله أول طفل سعودي يتلقى لقاح كورونا

  • الخط

هذا ما قاله أول طفل سعودي يتلقى لقاح كورونا

والد الطفل رضا: "سبق أن أصيب ابني بفيروس كورونا، وخشينا أن يصاب مرة أخرى، فأتينا به لتلقي اللقاح"

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

بفرحة غامرة، عبّر أول طفل سعودي يتلقى لقاح كورونا عن ابتهاجه وفرحته الكبيرة بعد تلقيه اللقاح، وقال الطفل رضا: "تطعمت وأخذت الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولم أشعر بأي ألم".

وأضاف خلال مقطع فيديو بثته وزارة الصحة السعودية عبر حسابها على "تويتر": أريد من جميع الأطفال أن يأخذوا لقاح كورونا لكي نعود مجدداً إلى مقاعد الدراسة".

وقال والد الطفل رضا: "سبق أن أصيب ابني بفيروس كورونا، وخشينا أن يصاب مرة أخرى، فأتينا به لتلقي اللقاح".

البدء في تطعيم الأطفال

وشرعت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء في تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عامًا بلقاح كورونا، حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وكانت الصحة قد دشّنت المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا في 17 ديسمبر 2020، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، وشهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق السعودية.

وفي 30 بونيو 2021 أعطت وزارة الصحة السعودية الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، في مراكزها المنتشرة في المناطق السعودية، عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق "صحتي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب! لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب!
علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون
الأكثر قراءة
مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة
التحالف: تصريحات إيران حول إخلاء سفيرها لدى الحوثي التحالف: تصريحات إيران حول إخلاء سفيرها لدى الحوثي "عارية من الصحة"
هذا ما قاله أول طفل سعودي يتلقى لقاح كورونا هذا ما قاله أول طفل سعودي يتلقى لقاح كورونا
مأرب.. ضربات نوعية وعنيفة للتحالف تخلف 280 قتيلاً من الحوثيين مأرب.. ضربات نوعية وعنيفة للتحالف تخلف 280 قتيلاً من الحوثيين
السعودية.. نقل الحيوانات الأليفة من الشوارع إلى ملاجئ خيرية السعودية.. نقل الحيوانات الأليفة من الشوارع إلى ملاجئ خيرية
هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية هذا سبب زيادة أعداد المقاهي في السعودية
قبل أن تذهب
ترقب داخل العراق قبل نظر طعون الأحزاب الخاسرة في الانتخابات.. لماذا؟
ترقب داخل العراق قبل نظر طعون الأحزاب الخاسرة في الانتخابات.. لماذا؟
اكتشف المزيد