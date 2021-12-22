هذا ما قاله أول طفل سعودي يتلقى لقاح كورونا

بفرحة غامرة، عبّر أول طفل سعودي يتلقى لقاح كورونا عن ابتهاجه وفرحته الكبيرة بعد تلقيه اللقاح، وقال الطفل رضا: "تطعمت وأخذت الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولم أشعر بأي ألم".

وأضاف خلال مقطع فيديو بثته وزارة الصحة السعودية عبر حسابها على "تويتر": أريد من جميع الأطفال أن يأخذوا لقاح كورونا لكي نعود مجدداً إلى مقاعد الدراسة".

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وقال والد الطفل رضا: "سبق أن أصيب ابني بفيروس كورونا، وخشينا أن يصاب مرة أخرى، فأتينا به لتلقي اللقاح".

البدء في تطعيم الأطفال

وشرعت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء في تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عامًا بلقاح كورونا، حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وكانت الصحة قد دشّنت المرحلة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا في 17 ديسمبر 2020، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، وشهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق السعودية.

وفي 30 بونيو 2021 أعطت وزارة الصحة السعودية الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، في مراكزها المنتشرة في المناطق السعودية، عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق "صحتي".