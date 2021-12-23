تحمل رخصة القفز المظلي من فئة A.. رزان العجمي: هذا حلمي

حصلت السعودية الكابتن رزان العجمي على رخصة القفز المظلي من فئة A، بالإضافة إلى رخصة من فئه B بعد انضمامها في أول دورة للسيادات في السعودية لرياضة القفز المظلي من قبل الاتحاد السعودي للرياضات المغامرة، ومنظمة USPA.

وبدأت الشابة السعودية مشوارها الرياضي كمتسلّقة صخور، ثم خضعت إلى دورة تدريبية خاصة برياضة القفز المظلي من أجل الحصول على رخصة رسميّة في هذه الرياضة، وعبّرت في حديثها إلى "العربية.نت" عن سعادتها بتحقيق هدفها، وشكرت كل من ساعدها على هذا النجاح، وخصّت بالذكر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز تركي الفيصل على دعمه الدائم لكافة الرياضات بالسعودية، ورئيس الاتحاد لرياضات المغامرة عمر الحجيلان على متابعته لاحتياجات اللاعبين.

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وقالت: "أهدف إلى المشاركة كأول امرأة في القفز المظلي ضمن كافة المناسبات داخل السعودية وأيضًا في المسابقات الدولية".

تحديات في رياضة القفز

كما تحدثت الكابتن رزان العجمي عن مختلف الصعوبات التي واجهتها في رياضة القفز المظلي، تقول: "أبرز الصعوبات هو الصراع الذاتي الذي نشأ للتغلب على الخوف في داخلي، بالإضافة إلى الجهد الكبير والتركيز العالي، وصعوبات التمارين الرياضية الذي تحتاجه رياضة القفز المظلي من أجل الوصول إلى مستوى متقدم، كما واجهتني تحديات في صعوبات السفر الدائم إلى مناطق بعيدة توفر أماكن مهيّئة للقفز المظلي، بالإضافة إلى التوقفات الدولية في حركة السفر بسبب انتشار الكورونا".

وأشارت إلى أهمية وجود مواقع مهيأة لرياضة القفز المظلي وعلى مستوى عالمي داخل السعودية، والتي ستسهم في تطور رياضة القفز المظلي.