التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وكشف عن تناثر شظايا المسيرة التي تم إسقاطها بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات.

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كما أكد رصد مصدر التهديد والعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

كما أوضح أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيرا إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.

وطلب التحالف قبيل ذلك من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد التحالف أن استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.