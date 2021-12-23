التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء استجابة للتهديد

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأربعاء إلى الخميس، إنه نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

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وأكد التحالف أن الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين.

وكان التحالف قد أعلن الأربعاء، عن تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاستهداف في مأرب والجوف.

وأضاف أنه تم تدمير 25 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل أكثر من 280 عنصرا حوثيا.

كما أفاد التحالف عن تنفيذ 33 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف التحالف الأربعاء أيضا عن اعتراض مسيّرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية.

وقال التحالف: "سنقصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، مشددا على رفض التهاون مع "السلوك العدائي للحوثيين".

إلى ذلك أعلن التحالف ، الثلاثاء، عن مقتل 250 عنصرا حوثيا، وتدمير 29 آلية للحوثيين في مأرب والجوف عبر 40 استهدافا خلال 24 ساعة.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي، الثلاثاء، غارات جوية استهدفت آليات ومواقع للميليشيا الحوثية غرب تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري إن ثلاث غارات للتحالف استهدفت أطقما حوثية وتجمعا لعناصر الميليشيا المقاتلة في قرية المدخن بمنطقة شمير التابعة لمقبنة عند الريف الغربي لتعز.

وأكد المصدر سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير طاقمين عسكريين كانا في طريقهما لتعزيز العناصر المقاتلة في جبهات مقبنة الغربية.